Zina Dumitrescu vorbeşte la „Totul despre dragoste” despre unul dintre cele mai mari regrete ale sale: "Am stat toată viaţa măritată"

Licenţiatã în Drept dar şi în Teatru, Zina a ales modellingul, pentru ca la doar 30 de ani sã ajungã director al Casei de Modã Venus. Numită și „mama Zina", creatoarea de modă a lansat manechine care au devenit celebre precum Romanița Ivan, Dana Săvuică, Melek Ament, Bianca Brad, Maria Andrei, Dana Androne sau Jeanine.

Frumuseţea îi este pusã pe seama bunicii din partea tatãlui, o contesã polonezã pe care a chemat-o tot Zenovia, numele real al creatoarei de modã, cãreia aceasta îi seamãnã foarte bine. Viaţa tumultoasã a purtat-o prin trei cãsnicii, de unde şi unul dintre cele mai mari regrete ale sale, despre care va vorbi astãzi în emisiunea prezentatã de Mirela Vaida la Antena 1:

„Dacă e să regert ceva în viață, regret că am stat toată viața ca bou-n jug, măritată tot timpul. Am trecut fără să vreau, fără să divorțez , la următorul soț, dintr-o căsnicie în alta. Nu am apucat să stau și eu singură, să respir cum stau femeile în ziua de astăzi. Cu Costin Dumitrescu, cu profesorul, am fost căsătorită 26 de ani, din ’83”, mãrturiseşte mama Zina.