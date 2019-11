Ieri, la împlinirea a 26 de ani pe piaţa media din România, a fost ziua dorinţelor împlinite la Antena 1, în cadrul Galei Ajut eu!

Multe alte celebrități susțin campania Ajut eu!. Printre acestea, Nadia Comăneci, Ion Țiriac, Inna, Gina Pistol, Răzvan Fodor, Maia Morgenstern, Cristina Ciobănașu, Sorin Bontea, Speak, Adelina Pestrițu, Marian Râlea, Adriana Trandafir.

Campania Ajut eu! continuă, iar telespectatorii Antenei își pot pune o dorință sau pot împlini chiar ei o dorință pe ajuteu.ro. De asemenea, timp de 26 de zile, aceștia vor putea urmãri cum zi de zi alte şi alte dorinţe vor prinde viaţã. În fiecare zi, de la ora 18:50, înainte de Observatorul orei 19, Sandra Stoicescu le va prezenta telespectatorilor unele dintre cele mai emoţionante dorinţe înscrise pe site-ul campaniei www.ajuteu.ro, pe care oameni generoşi le vor împlini.

Cei 26 de ani de Antena 1 au fost sărbătoriți, vineri, 29 noiembrie, cu ediții speciale ale emisiunilor stației, dar și cu demararea amplei campanii Ajut eu!.

La Neatza cu Răzvan și Dani, ziua de 29 noiembrie a marcat aniversarea de 26 de ani a postului Antena 1 cu jocuri, distracție, preparate savuroase și vedete emblematice, ce au conturat o ediție cu totul și cu totul specială. Dis-de-dimineață, în zi aniversară, Cătălin Oprișan a adus în platoul de la Neatza imagini memorabile cu vedetele postului, realizate de-a lungul anilor.

Rose, Nadina Zissu și Andreea Gherasim, ”brigada tânără” a Observatorului, au rememorat și ele alături de Răzvan și Dani cum a decurs prima zi la muncă la Antena 1 și, mai apoi, s-au alăturat matinalilor într-un joc haios de dicție și rezistență fizică. Și pentru că nicio sărbătoare nu este completă fără preparate festive, Vlăduț a ales să încânte papilele gustative ale matinalilor cu un desert rafinat, trufe cu ciocolată neagră.

Vedete emblematice au venit în platou la Neatza, printre acestea Simona Gherghe, care de 18 ani face parte din echipa Antenei 1, Dan Capatos, cunoscutul prezentator Xtra Night Show, Romică Țociu și Cornel Palade. Florin Dumitrescu, jurat al show-ului Chefi la cuțite, a spus ”Românește. Punct și de la capăt” și le-a oferit în dar matinalilor cea mai nouă carte de rețete semnată de el, ca mai apoi să fie adversarul lui Șerban Copoț într-un joc de îndemânare, contracronometru. Monica Anghel, Lidia Buble, Bella Santiago și Prestige Orchestra au completat ediția pe note muzicale, la aniversarea de 26 de ani a postului TV.

Sandra Stoicescu a venit în platou să vorbească despre cea mai nouă campanie a trust-ului, începută de Antena 1 și continuată de către telespectatori: ”Astăzi nu vrem să ne spuneți ”La mulți ani!”, astăzi vrem să ne spuneți ”Ajut eu!”, a spus Răzvan Simion. ”Campania se ocupă de dorințele tuturor celor care în acest moment cred că nu îi mai poate ajuta nimeni. Este un demers pe care vrem să îl transformăm în fenomen. Cred că societatea are nevoie de asta”, a adăugat Sandra. Platforma care împlinește dorinţe, www.ajuteu.ro, poate fi accesată de către cei de acasă la orice oră, acolo unde utilizatorii pot alege dorințe pe care să le transforme în realitate.