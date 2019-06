Alexandru Ion și Alina Florescu joacă în serialul Sacrificiul

Alexandru Ion și Alina Florescu, tineri actori din noua generaţie, vor face parte din distribuția serialului Sacrificiul, produs de Ruxandra Ion și difuzat de Antena 1, începând din această toamnă.

Claudiu Istodor joacă în serialul „Sacrificiul”, produs de Ruxandra Ion

Absolvent al U.N.A.T.C., Alexandru Ion nu este la prima întâlnire cu platourile de filmare. Alexandru este unul dintre fondatorii Festivalului de Teatru Tânăr Ideo Ideis din Alexandria și a jucat în numeroase pelicule, dar și piese de teatru precum: „Furtuna”, „Îngeri în America”, „Cine iubește plătește, „Înapoi în iarnă”, „Cea mai călduroasă zi din an” sau „The History Boys”. De asemenea, Alexandru prezentat în 2018 emisiunea „Vreau azi de la Alo Shop”, la Antena Stars şi a fãcut parte din distribuţia producţiei „Atletico Textila”.

„Am primit cu entuziasm propunerea de a juca în serialul Sacrificiul, pentru că știu de proiectele doamnei Ruxandra Ion de foarte multă vreme și mai știu că a construit o echipă foarte frumoasă de-a lungul timpului. Recunosc că am fost curios multă vreme să aflu cum arată aceste producții în interiorul echipei și iată că acum am ocazia să descopăr. Mă bucur că am oportunitatea să cunosc oameni noi și povești noi în acest proiect, într-un mediu în care îmi place să cred că va potența creativ posibilitățile fiecăruia dintre noi, cei care facem parte din distribuție. Personajul meu, Alin, ar trebui să vină ca o surpriză în viețile celorlalți și va apărea pentru a scoate din liniștea cotidiană anumite personaje. Totodată are iz de antagonist, ceea ce îmi place, pentru că e prima oară când joc acest gen de personaj. Am obosit să fiu băiatul bun, așa că vreau să descopăr cum e să fii băiatul rău”, a declarat Alexandru Ion.

Cristi Iacob, Julia Marcan și Tudor Roșu se alătură distribuției serialului Sacrificiul

Proaspăt absolventă a U.N.A.T.C., Alina Florescu se alătură și ea distribuției serialului Sacrificiul. În ciuda vârstei fragede, Alina a făcut deja parte din distribuția mai multor piese de teatru în cadrul U.N.A.T.C. ca „Hamlet”, „O noapte furtunoasă” sau „Îmblânzirea scorpiei”.

„Echipa serialului Sacrificiul m-a primit cu brațele deschise și chiar dacă lipsa mea de experiență m-a speriat la început, toți au avut răbdare și m-au ajutat cu absolut tot. Implicarea, energia și dorința de muncă nu au lipsit, iar asta m-a condus spre dedicare și spre descoperire. Personajul meu este o femeie care trăiește pentru și prin iubire. O femeie care luptă până la sfârșit pentru ideea de familie, dar care este urmarită de sentimentul de vinovăție, de eșec. Este un om care trăiește așa cum simte. O adevarată provocare, dar alături de echipă pot spune că am reușit să descopăr diverse fațete ale Brândușei. Mai multe veți afla din toamnă, la Antena 1”, a declarat Alina Florescu.

Ruxandra Ion susține tânăra generație de actori și crede în puterea și talentul acestora:

„Alina și Alexandru sunt talentați, disciplinați și determminati, lucru care mă face să susțin și să cred în puterea generației tinere de actori. Vor juca personaje cu impact emoțional și am încredere că vor ajunge prin intermediul poveștilor la sufletul publicului”, a declarat Ruxandra Ion.

Sacrificiul este numele noului proiect pe care Ruxandra Ion îl va produce pentru Antena 1. Serialul, ce urmează a fi difuzat în toamna acestui an, este un „family drama” cu un scenariu original 100%, bazat pe fapte reale declarate istoric, dar şi pe fapte reale povestite de cunoscuţi. Producţia va intercala trei poveşti extraordinare, a trei familii din medii diferite. Filmările sunt în plină desfăşurare în diverse locaţii spectaculoase din Bucureşti şi din împrejurimi.