Andreea Marin, invitat special în premiera show-ului de umor Antitalent

Pe 20 octombrie, Antena 1 lansează cel mai nou show de umor, Antitalent, difuzat în fiecare duminică de la 21:00. Emisiunea prezentată de Dan Bittman va debuta cu o ediție specială și un invitat pe măsură, căci pe scenă va urca Andreea Marin, una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune din România.

”Cu Dan am făcut echipă bună dintotdeauna. A fost o surpriză plăcută să văd că el este gazda emisiunii. E un profesionist, este jovial, deschis și relaxat. Este omul cu care faci echipă având încredere că nu vei simți stresul unei producții TV de amploare”, a declarat aceasta.

Așa se face că pe 20 octombrie, telespectatorii vor avea ocazia să o vadă pe Andreea Marin în ediția premieră a show-ului Antitalent- show ce promite să pună accentul pe ironie- așa cum nu au mai văzut-o niciodată: ”Surpriza întregii emisiuni este umorul, condimentat cu muzică bună și dans, cu povestiri savuroase, genul de emisiune în care ești și actor, intri în pielea unor personaje, așadar nu e chiar o ipostază în care sa apar des. Deși mă scoate din cotidian și este o provocare, îmi face plăcere, pentru că este o joacă frumoasă. Chiar dacă emisiunea se numește Antitalent, pentru că este o parodie de la un capăt la altul, de fapt, veți descoperi mulți oameni talentați care pun umărul la realizarea ei.”, a adăugat vedeta.

Antitalent este primul show de umor ce conturează conceptul de antivedetă. Formatul original și curajos, unic în peisajul TV românesc, va parodia, în principal, toate stereotipiile acestui domeniu- de la vedete lansate, personaje celebre și clișee ce inundă micile ecrane.

Antitalent este prima emisiune în care nu doar talentul contează, tocmai de aceea edițiile vor face deliciul telespectatorilor, prin numere pline de umor, sketch-uri, gag-uri, parodii și momente de stand-up. Toate acestea vor fi puse în scenă de o listă de nume cunoscute, tineri actori și personaje consacrate, ce vor forma cea mai nouă echipă de umoriști de pe scena televiziunii din România. Orice eveniment din show-bizz, cele mai savuroase știri mondene și cele mai recente momente din mediul politic, toate acestea pot deveni subiectul trupei de umor Antitalent. În plus, fiecare ediție va aduce în platou și câte un invitat celebru, ce se va alătura punctului zero al comediei, iar premiera din 20 octombrie, de la 21:00, le va oferi ocazia telespectatorilor să o vadă pe Andreea Marin într-o ipostază cu totul și cu totul diferită.