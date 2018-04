Duminică, de la ora 16.30, la Antena Stars: Lavinia Pârva, despre căsnicia cu Ștefan Bănică: ”Nu m-aș fi gândit niciodată”

Cântăreața Lavinia Pârva este invitata Oanei Turcu, duminică, de la ora 16.30, în cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, unde vorbește deschis despre căsnicia cu Ștefan Bănică , despre vacanțe și pasiunile pe care cei doi le au în comun.

Artista are convingerea că destinul este cel care i-a adus pe ea și pe soțul ei împreună, mai ales că nu și-a imaginat niciodată că se va căsători cu Ștefan Bănică.

”Cred că, dacă doi oameni trebuie să se întălnească, dacă este menit să fie împreună, atunci așa se va întâmpla. (...) Dacă e vorba despre căsnicia mea, să știi că nu m-aș fi gândit niciodată. Eu, de fapt, am și o vorbă: dacă vrei să-l faci pe Dumnezeu să râdă, povestește-i despre ce vei face tu în viitor. Niciodată nu am stat sa programez. Multă lume mă întreabă când voi face un copil. Eu nu știu, nu programez. Las să vină lucrurile firesc, sa vină de la Dumnezeu pentru că eu cred că, daca e dat sa vină ceva, va veni”, spune Lavinia Pârva în cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu” de la Antena Stars.