Program TV Antena 1, sâmbătă, 27 iunie 2020. Nu rata ediția de weekend a emisiunii „Acces Direct” și un film de comedie de nota 10!

Începând de astăzi. 27 iunie, „Acces Direct”, cea mai vizionată emisiune a după-amiezii, va avea o ediţie specială, în fiecare sâmbătă, de la ora 17:00, la Antena 1.

Gazda emisiunii, Mirela Vaida, îți propune două ore de news-magazine pentru toată familia, poveşti de viaţă, atât din rândul celebrităţilor, cât şi al oamenilor simpli, divertisment şi rubrici de lifestyle.

Seara, de la ora 23:00, ai întâlnire, la Antena 1, cu Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson și Amy Adams, în filmul „O noapte la muzeu 2/ Night at the Museum: Battle of the Smithsonian” (2009). Personajul principal, fostul paznic de muzeu Larry Daley intervine ca să-și salveze prietenii-exponate.

Iată programul complet de sâmbătă, 27 iunie 2020, la Antena 1: