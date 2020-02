Serialul Vis de iubire, de la Happy Channel, lider de audiență pe nișa televiziunilor pentru femei

Astfel aseară, în intervalul difuzării 20:00-22:00, producția de la Happy Channel a fost lider de audiență la nivelul posturilor de televiziune pentru femei, obținând o cotă de piață de 2,6 % și un rating mediu de 1 procent, înregistrând o audiență dublă față de principalii competitori Diva si Pro 2. Pe poziția a doua s-a aflat Diva cu o cotă de piață de 1,4 % și un rating mediu de 0,5 procente.

Producţia turceascã a clasat, miercuri– 5 februarie, Happy Channel pe poziția a patra în top all channels, target femei cu vârsta cuprinsă între 18 și 49 de ani, mediul urban. Cele 5 episoade difuzate până în prezent au atins o audiență medie de 0.8 puncte și o cotă de piață de 2.1%, fiind prima alegere de vizionare la nivelul nișei de canale dedicate femeilor (target femei 18-49 urban).

Serialul turcesc Vis de iubire prezintã povestea de dragoste dintre Can (Can Yaman) şi Sanem (Demet Özdemir), o poveste presãratã cu momente comice, dar din care nu lipsesc intrigile. Sanem și Can sunt două caractere diferite, cu experiențe de viață total opuse. Ce se va întâmpla între cei doi, telespectatorii vor putea afla urmãrind cel mai nou serial turcesc, Vis de iubire, în fiecare miercuri şi joi, de la 20:00, la Happy Channel.