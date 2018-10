Concurenții din ”Ultimul Trib” nu lasă accidentările să îi oprească: ”Știu ce înseamnă să uiți de orice durere și să vrei să câștigi”

Gândul că dacă pierd următoarea probă de Nominalizare vor fi nevoiți să trimită încă un om la duel îi face pe concurenții din ”Ultimul Trib” să treacă peste orice greutăți, așa cum se va vedea mâine, de la 20.00, la Antena 1, într-o nouă ediție a reality-show-ului.

”Suntem ciuruiți de parcă au trecut trei săptămâni de război…”, este mărturisirea luptătorului Ionuț Iftimoaie. Cu toate acestea, atât el, cât și ceilalți concurenți, par capabili de eforturi supraomenești atunci când trebuie să se mobilizeze pentru a câștiga încă un joc ce le va decide soarta în ”Ultimul Trib”.

Ioana Șulea, campioana la fitness care a devenit parte din echipa Lemurilor, știe la fel de bine ce înseamnă adrenalina care o ajută să depășească orice blocaj fizic. ”Înțeleg ce se întâmplă din perspectiva sportivului de performanță. Când am pășit pe scenă la Europene în 2016, îmi curgea sânge din picior, dar tot mi-am luat pantofii cu toc. Bareta mă tăia exact acolo unde aveam rana, dar cu toate acestea m-am ridicat în picioare, am spus o rugăciune, am pășit pe scenă și am ieșit campioană europeană! Știu ce înseamnă să uiți de orice durere și să vrei să câștigi”, a povestit Ioana.

Ce echipă va reuși să se salveze de la Nominalizare și cine va trebui să trimită un om la Duel, telespectatorii pot afla joi, de la ora 20.00, la Antena 1, într-o nouă ediție ”Ultimul Trib”.