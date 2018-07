Daniela Crudu, ultima apariție la TV înainte de marea aventură. "Ultimul Trib", show-ul care o sperie pe brunetă: "Îmi e teamă că va trebui să dorm sub cerul liber"

Daniela Crudu, ultima apariție la TV inainte de marea aventură. Vedeta va face parte din marea competiție „Ultimul Trib”.

"Nu am stat pe gânduri deloc. Pur şi simplu am semnat, deşi cred că o să fie mai greu decât la Asia Express. Mă sperie gândul că aş putea dormi pe plajă, dar şi dacă o să câştig cei 100.000 de euro... Îmi doresc să mă întorc sănătoasă înapoi, să nu se întâmple ceva. Am făcut deja multe analize, vaccinuri, teste psihologice şi de rezistenţă", a povestit Daniela Crudu, la Antena Stars.

"Ultimul Trib" este un show adaptat după celebrul format "Nomads". Trei triburi - unul de vedete, unul de sportivi și unul compus din oameni de rând - trebuie să lupte în fiecare săptămână pentru "Teritoriu".

În timp ce tribul câștigător va fi cazat într-un resort de lux și va fi răsfățat zilnic, cel de pe locul doi va locui într-un sat alături de localnici, iar cel de pe ultimul loc va trăi întreaga săptămână într-un loc izolat. La finalul celor șapte zile de încercări grele, concurenţii vor fi nevoiți să se lupte pentru a rămâne pe insulă.