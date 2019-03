Ioana Şulea, emoționată după ce a fost eliminată din „Ultimul Trib": „S-a întâmplat cu un scop”

Ioana Șulea a spus că regretă că a părăsit „Ultimul Trib” atât de aproape de finală, dar că este posibil ca eliminarea ei din competiție să se fi petrecut „cu un scop”.

Ioana Şulea, campioană mondială la bikini fitness, în vârstă de 22 de ani, a înregistrat performanţa de a fi rămas ultima femeie din competiţia „Ultimul Trib”, până la duelul cu Daniel Chiriță.

„Nicio clipă nu m-am gândit că pot să plec acasă. Este trist. Din punctul meu de vedere, părăsirea competiției, pentru mine, în calitate de sportiv de performanță încă în activitate, este un lucru trist. Nu am pățit asta niciodată. Nu mă dau mai puternică decât sunt și nu vreau să mă consider de medalie când nu sunt de medalie. Dar, cu toate astea, nu îmi vine să cred că pentru mine astăzi s-a terminat competiția. Am avut încredere în mine că pot să fac parte din finala acestui concurs. În fiecare zi aici am descoperit o Ioana mai puternică, mai bună, mai completă, mai atentă”, a spus Ioana Șulea.

„Sunt foarte bucuroasă și chiar mândră că nu am avut nicio infecție și nu am fost nevoită să iau antibiotice de când sunt aici. Am mâncat și prost, și cu nisip, am mâncat cum a fost și tot timpul m-am adaptat cu o secundă înaintea momentului, ca să îmi fie mie bine. Pentru mine ce a contat cel mai mult a fost să nu mă accidentez, să reușesc să mă hrănesc cât se poate de bine ca să mă recuperez și să pot dormi. Ideea de campion, de trofeu, de locul I este cea mai importantă”, a mai spus ea.

Ioana Șulea a precizat că abia așteaptă să se întoarcă la sală și să revină pe scenă.

„Abia aștept să mă întorc la sală, la competiții și îmi doresc foarte tare ca în momentul în care revin pe scenă să revin mult mai bună decât am fost până acum. Și aștept cu nerăbdare clipa în care voi trece la profesioniști, pentru că pentru mine asta este foarte important. Nu mă văd ieșind din competiții, cel puțin nu curând”, a dezvăluit Ioana Șulea.

De asemenea, Ioana a spus că și-a dorit încă de la începutul competiției să își facă familia mândră.

„Mi-am dorit de la început și sper că am reușit să îmi fac familia mândră. Părinții mei au fost întotdeauna alături de mine, m-au susținut și cred că sunt mândri de tot ce am făcut eu aici. Abia aștept să îi aud”, a mai spus Ioana Șulea.

„Probabil că și-au dorit atât de mult să mă audă, încât astăzi ceea ce s-a întâmplat s-a întâmplat cu un scop. Acum că i-am auzit, pot să spun că sunt fericită că am părăsit competiția. Cât a fost, a fost foarte frumos. De acum încolo abia aștept să ajung la ei, să îi iau în brațe și să le fiu din nou alături”, a adăugat ea, plângând, după ce a vorbit la telefon cu părinții ei.

