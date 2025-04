Chefi la cuțite | Sezonul 15, 2 aprilie 2025. Ioan Paul Popa a venit cu un preparat neașteptat! Chef Orlando Zaharia a decis să-i acorde o șansă

Episodul 12 al sezonului 15 Chefi la cuțite, din 2 aprilie 2025. Ioan Paul Popa are 28 de ani, vine din București, și este antreprenor. Concurentul a trăit în Italia 22 de ani, are origini libaneze și a venit cu un preparat neașteptat. Ioan Paul Popa le-a pus în farfurie chefilor un tartar. Aceștia au rămas surprinși de ceea ce au găsit sub cloșuri. Tartarul nu a fost pe gustul tuturor chefilor, însă chef Orlando Zaharia s-a decis să-i acorde o șansă. Așadar, juratul și-a schimbat votul pentru că chef Richard Abou Zaki vede un posibil potențial în concurent.

Miercuri, 02.04.2025, 22:15