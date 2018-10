Rănită la un ochi, Paula Chirilă a fost trimisă la duel de colegii din ”Ultimul Trib”: ”Balivernele și lacrimile de crocodil nu mă impresionează”

Paula Chirilă și Ema Șerban au fost propuse la nominalizare după ce echipele lor au pierdut jocurile de Nominalizare și, respectiv, Salvare. Mai mult, aseară, într-o nouă ediție ”Ultimul Trib”, la Antena 1, Lemurii au pierdut și proba de Teritoriu, astfel că s-au instalat, deloc comod, pe insula pustie.

Împinși de dorința de a obține o ”cazare” mai bună sa de a-și păstra vila deja câștigată, Lemurii și Crocodilii au intrat în jocul de Teritoriu motivați, în timp ce Cameleonii, care în mod complet neașteptat au reușit să trăiască regește pe insula pustie au fost mult mai relaxați. ”Nu trebuie să avem niciun stres, pentru că nu avem nimic de pierdut”, au spus aceștia, care înainte de a pleca de pe insula pustie au lăsat câteva lucruri ”moștenire” celor care vin, dar și un mesaj cu indicații prețioase. Singurul inconvenient resimțit de toată lumea a fost lipsa unui duș decent. ”La un moment dat ne-am întâlnit cu Crocodilii, iar ei miroseau atât de bine, ne era și jenă. Noi am făcut duș doar în mare, nu știam cât de bine ne-am spălat, ne-am limpezit, nu m-am uitat într-o oglindă de o săptămână, nici măcar nu știu cum arăt”, a povestit amuzată Ema Șerban.

De partea cealaltă, în sat, Lemurii speră că o vreme nu se vor mai întoarce la localnici, chiar dacă aceștia i-au prirmit cât au putut de bine, așa că le-au făcut acestora mici cadouri înainte de a pleca. ”Sper să câștigăm vila, că mor! Tot timpul eu sunt ultima care intră în joc și am senzația că toate oalele se sparg în capul meu”, a spus Daniela Crudu, care i-a făcut cadou halatul său de mătase mamei Vula, cea care a avut grijă de ei cât timp au stat în sat. Daniela a fost însă și cea mai dornică să plece din sat, după ce a avut probleme cu mâncarea locală. ”Ce să mănânc, orez cu cartofi? Sper să câștigăm mâine, eu aici nu mă mai întorc, vorbesc serios! Sunt leșinată de foame, zac... am mâncat cinci feliuțe de cartofi prăjiți. N-am ce să fac, sunt fițoasă la mâncare și nu pot mânca orice”, a spus Daniela Crudu.

Singura proplemă a Crocodililor a fost, în mod surprinzător, chiar legată de mâncare, însă nu de lipsa ei. ”Cred că luxul de la vilă ni s-a urcat la cap, nu ne mai înțelegem ce mâncăm, că e pește, că e vită, unii vor și una și alta!”, a spus Roxana Chiperi, care a mărturisit că nu ar deranja-o să încerce și alte teritorii.

Cu aceste dorințe în minte, cele trei triburi au intrat în cursa pentru Teritoriu. Doar Paula Chirilă a rămas pe margine, pentru a echilibra echipele, având în vedere că atât Crocodilii, cât și Cameleonii aveau doar câte șase membri. În ciuda strategiilor făcute încă de la început, forța băieților din echipa Crocodililor combinată cu flexibilitatea colegelor lor, i-au ajutat să termine într-un timp record proba extrem de dificilă, ce i-a obligat să împingă printre mai multe obstacole un cub uriaș pe care era cățărat un coechipier. Astfel, sportivii și-au adjudecat vila pentru a doua săptămână la rând, în timp ce Cameleonii au ”avansat” la sat, după ce au ieșit pe locul al doilea. Lemurii au terminat însă ultimii, așa că și-au făcut bagajele pentru insula pustie. ”În momentul acela m-a bufnit plânsul! Eram terminată! Mi-am dat seama că o să dorm pe plajă, după ce atâtea zile am suferit de foame, am mâncat doar câteva gogoși și puțin orez! Și, oricum, alea fac celulită, iar eu nu am de gând să fac celulită aici!”, a spus Daniela Crudu, în timp ce coechipierii săi, dar și Cameleonii încercau să o încurajeze.

Mama Vula i-a luat astfel în primire pe Cameleoni și le-a făcut turul de onoare, în timp ce Lemurii au urcat pe barca ce i-a dus pe insula pustie, iar Crocodilii s-au întors pe marginea piscinei de la vilă! ”Ne-am întors ca la noi acasă!”, a spus Lola. În acest timp, Mircea Zamfir a mărturisit pentru prima dată că ar fi suferit foarte mult din punct de vedere fizic dată ar fi pierdut acest teritoriu. ”Dacă ajungeam pe insula pustie, cred că aș fi căutat toți melcii posibili! Eu dacă mă pun la masă mănânc până vomit... când eram mic nu aveam de mâncare și apoi când ajungeam într-un loc în care mi se oferea, mâncam tot. Și acum am rămas așa...”, a dezvăluit Mircea.

Pe rând, Cameleonii au descoperit condițiile de neimaginat pentru ei și s-au bucurat de fiecare saltea în parte, dar și de găinile primite ”moștenire” de la Lemuri și de copiii și obiceiurile locale. ”Ne gospodărim bine aici, e mult mai bine decât pe insulă”, a spus Oana Dedeu, în timp ce Ema s-a arătat fericită că în sfârșit va putea dormi liniștită, fără să se teamă că i se va plimba un crab prin păr.

Pe insula pustie însă, Lemurii s-au pus pe treabă imediat ce au ajuns, lăsând-o pe Daniela să își revină puțin din șoc. Băieții au spart câteva nuci de cocos ca să aibă ce mânca atunci, apoi au ieșit la pescuit, în timp ce fetele au strâns lemne de foc pentru a putea găti. ”Așa sunt de mică, mama îmi spunea că dacă mi-e foame cu adevărat, mănânc și pietre. Dar nu mănânc dacă nu vreau... preferam să iau bătaie decât să mănânc ce nu îmi plăcea... îmi lua mama farfuria cu tocăniță și mi-o punea în cap și tot degeaba!”, a povestit Daniela, care a plecat să facă plajă.

Căutând lemne de foc, Paula Chirilă a găsit însă un păianjen foarte mare, care i-a provocat un atac de panică puternic. ”Eu sufăr de arahnofobie, nu știu ce caut eu aici... de când l-am văzut, nu mă mai pot relaxa și abia aștept să plec de pe insulă”, a povestit aceasta. Iar dacă de obicei se spune că ”noaptea e un sfetnic bun”, din păcate pentru Lemuri nu s-a adevenit, ci s-au arătat și mai multe probleme. Genunchiul la care Ionuț Iftimoaie s-a rănit în timpul probei era umflat, micul dejun al concurenților a constat tot în nucă de cocos, iar de teama insectelor și de frig, fetele abia au dormit.

După o noapte în noile teritorii, a doua zi le-a adus concurenților o nouă probă cu o miză la fel de mare – Nominalizarea! ”Echipa galbenă va pierde astăzi, a căzut foarte mult și fizic și psihic. Ioana nu e atât de valoroasă pe cât am crezut și cred că echipa galbenă se duce încet-încet în jos”, a spus ”crocodilul” Alex Filip înainte ca jocul să înceapă.

Din păcate, presimțirea lui s-a adeverit în ceea ce îi privește pe Lemuri, cu atât mai mult cu cât aceștia aveau și doi oameni răniți în echipă – pe Ionuț Iftimoaie și Paua Chirilă. Luptătorul K1 a fost cel care a rămas pe margine, în timp ce Daniela, Lola și Oana au fost desemnate pentru a fi cele cărate pe brațe de colegii lor pe parcursul probei în care aceștia aveau de parcurs un traseu încălcit, plin de funii și obstacole. Lemurii au fost însă cei care s-au grăbit și și-au încurcat frânghiile încă de la primul gard de lemn, în timp ce Crocodilii au reușit să câștige un avans, care în cele din urmă le-a adus și victoria. Plasați pe ultimul loc, Lemurii s-au văzut puși în situația de a propune un om la duel. ”A fost un haos, am fost extrem de dezorganizați, ne-a lipsit forța lui Ionuț”, a mărturisit Sorana. ”Așa suntem noi, oamenii, formați, avem nevoie de cineva care să ne ghideze. Îmi pare rău că nu am participat la proba aceasta, nu știu dacă puteam mai mult, dar trebuia să încerc. Știu că e o etapă dificilă, votul meu merge către persoana care nu a putut susține echipa atât cât ne-am fi dorit noi și cât și-ar fi dorit ea”, a spus și Ionuț neputincios și a ales să o nominalizeze pe Paula. Decizia sa a fost urmată de majoritatea voturilor colegilor, astfel că Paula a fost cea desemnată de lupte mâine la Duel. ”Cred că am fost cea mai la îndemână victimă... Balivernele astea și lacrimile de crocodil, pe mine nu mă impresionează, asta fac și eu la teatru! La următoarea probă, dacă Daniela participă și echipa pierde, eu cred că numele nominalizatului va începe cu ”D” și cred că și Daniela știe asta!”, a spus Paula Chirilă la final, după ce Ionuț, Sorin și Sorana au încercat pe rând să o asigure cu lacrimi în ochi că nu și-ar fi dorit să o voteze.

Adversara sa, cea împotriva căreia Paula va lupta astăzi, de la ora 20.00, la Antena 1, va fi Ema Șerban, cea nominalizată de Cameleoni după ce aceștia au pierdut proba de Salvare în fața Crocodililor. Pentru cel de-al doilea concurs, echipele au fost legate la ochi și nevoite să aibă încredere în căpitanii Alex Filip și Silviu Mircescu pentru a-i ghida pe parcursul unui traseu în care aveau de descoperit mai multe elemente ale unui puzzle. ”A fost groanic, să stai să asculți fiecare sunet, dar Alex nu e doar un pachet de mușchi, el a calculat pentru fiecare mișcările înainte să ne trimită pe traseu. Albaștrii mi s-au părut foarte slab pregătiți, dar nu din cauza lor, ci din cauza celui care i-a condus”, a spus Roxana Chiperi.

Cameleonii au pierdut însă pe mâna lui Silviu Mircescu, cel care deși nu era legat la ochi, nu a văzut o piesă de puzzle de pe traseu până în ultimul moment și, în plus, colegii săi au reușit să descopere ultima piesă îngropată în nisip când deja Crocodilii terminau deja de aranjat cuburile.

Astfel, la cererea ei, Ema a fost cea nominalizată să lupte la Duel, cu riscul ca echipa albastră să rămână în doar cinci concurenți în cazul în care aceasta nu câștigă. ”Ne-am gândit că oricum fiecare dintre noi va trebui să meargă la Duel, iar eu mă simt mai în stare mâine! Eu m-am gândit că, având în vedere că a stat mai mult pe bară, ar putea fi nominalizată Paula Chirilă. Și atunci, oricine dintre noi s-ar putea întoarce de la un Duel cu ea. Nu spun asta pentru că o subestimez, dar are o problemă medicală. Sunt convinsă că au mare încredere că eu o să mă întorc!”, a spus Ema.

Ce probă vor avea de înfruntat Ema și Paula și cine va câștiga Duelul, telespectatorii pot afla în această seară, de la ora 20.00, la Antena 1, într-o nouă ediție ”Ultimul Trib”.