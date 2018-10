Proba Căpitanilor aduce echipei câștigătoare o recompensă mult visată! Pentru ce festin luptă concurenții de la „Ultimul Trib”

Un Duel greu între Ema Șerban și Paula Chirilă va stabili în această seară, de la ora 20.00, la Antena 1, care echipă de la „Ultimul trib” va rămâne cu un membru mai puțin, iar o nouă probă a Căpitanilor va da șansa câtorva concurenți să își îndeplinească toate poftele adunate de când au ajuns în Madagascar.