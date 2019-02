Mirel Magop, tâmplarul care a făcut înconjurul lumii pe jos, trăiește o poveste de dragoste emoționantă: "Soția mea este în cărucior și i-am luat numele"

Fostul concurent „Ultimul Trib”, Mirel Magop a dormit 1200 de nopţi în cort! A trăit un an întreg cu 130 de dolari şi nu a mâncat zeci de zile la rând! Aflați totul despre experienţa care i-a schimbat viaţa şi care l-a făcut să se simtă din nou un om liber.

Mirel Magop este cunoscut ca tâmplar, scriitor, globetrotter. În urmă cu puțin timp, fostul concurent „Ultimul Trib” a hotărât să își schimbe numele.

„Pe 2 februarie m-am căsătorit și mi-am schimbat numele. Am luat numele soției mele, pentru că ea este imobilizată într-un căricir cu rotile.”

Pentru că procesul de schimbare a numelui este unul destul de complicat, ce necesită drumuri, stat a cozi și adunarea actelor, Mirel Magop a vrut să își ferească noua soție de un chin inutil, așa că i-a luat el numele, făcându-i, în acest fel, cea mai frumoasă declarație de dragoste!

S-a înscris la facultate la 40 de ani

„Mi se spusese că scrisul meu are un stil jurnalistic. Am vrut să îl desăvârșesc și m-am înscris la Facultatea de Jurnalism. Dar mâncărimea de tălpi a fost mult mai importantă decât jurnalismul și am plecat în Paris. În 2011 am început călătoriile în lume.”

„Ne-am cunoscut pe Internet”

Povestea de dragoste dintre domnu și doamna Popescu a început pe Internet. „Ne-am cunscut pe Internet. Discutam câte o propoziție zilnic.”

Soția lui Mirel Magop s-a îndrăgostit prima oară de carte, abia apoi de el! Întreaga poveste, în materialul video de mai jos:

sursa: antenastars.ro