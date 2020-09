Campania destinată sănătăţii femeii a Fundaţiei Renaşterea va organiza a 6-a ediţie a cursei Race for the Cure Romania

Joi, 24 Septembrie 2020, 08:24 Actualizat Joi, 24 Septembrie 2020, 08:27

Campania destinată sănătăţii femeii a Fundaţiei Renaşterea va organiza, în acest weekend, a 6-a ediţie a cursei Race for the Cure Romania! Anul acesta, competiţia se va desfăşura în condiţii speciale. Participanţii nu vor mai alerga în grupuri, ci vor pleca individual, dar în acelaşi timp cu membrii echipelor din alte state europene partenere. Race for the Cure luptă pentru prevenirea si combaterea cancerului mamar şi cancerului de col uterin.