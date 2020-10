Cum vrea vloggerul Shelly să reformeze sistemul de învăţământ românesc

Sambata, 10 Octombrie 2020, 16:40 Actualizat Sambata, 10 Octombrie 2020, 16:52

Andrei Şelaru sau Shelly are 19 ani şi este vlogger. Gândeşte, are opinii argumentate, are idei şi dorinţa de a le prezenta celor în măsură să le transforme în realitate.