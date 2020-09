Edward Sanda și-a lansat primul album din carieră, un album despre iubire și povești de viață

Marti, 15 Septembrie 2020, 12:33 Actualizat Marti, 15 Septembrie 2020, 12:57

După trei ani de la debutul în lumea muzicii, Edward Sanda are deja un prim album. Şi mai are ceva. are doar 23 de ani. Şi încă ceva: el a compus piesele, el le-a produs, a masterizat, a mixat, a ales și numele albumului. Sunt melodii despre iubire și povești de viață, unele care au ajuns hit-uri atunci când au fost lansate dar și piese nou nouțe.