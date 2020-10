Naomi, „pandera” de la X Factor. Senzuala englezoaică a primit susținere din partea lui Florin Ristei

Vineri, 16 Octombrie 2020, 12:50 Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2020, 12:52

Cel de-al treilea episod X Factor România 2020 a adus-o în atenția publicului pe Naomi, o englezoaică senzuală, care a întors toate privirile. Inițial i-a cucerit pe Răzvan și Dani cu frumusețea ei, apoi jurații au rămas impresionați de concurenta de 27 de ani, originară din Londra. Naomi a interpretat "Fallin'", piesa Aliciei Keys, însă momentul nu a fost unul excelent. Jurații i-au acordat, însă, o a doua șansă și concurenta a ales să interpreteze piesa "If Ain't Got You". Florin Ristei s-a oferit să o acompanieze.