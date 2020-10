Noi imagini cu agentul 007, în videoclipul coloanei sonore

Vineri, 02 Octombrie 2020, 19:47 Actualizat Vineri, 02 Octombrie 2020, 19:52

Mai puţin de două luni ne despart de cel mai aşteptat film al anului: No Time To Die. Astăzi, videoclipul coloanei sonoare a noului film James Bond a fost lansat. În noul videoclip, apar şi secvenţe ale peliculei. Cântecul No Time to Die este interpretat de adolescenta Billie Eilish. La 18 ani, este cea mai tânără artistă care compune şi interpretează cântecul principal al unui film din seria James Bond. În noul lungmetraj, fanii îl vor vedea ultima oară pe Daniel Craig în rolul agentului 007.