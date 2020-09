Sute de tineri s-au grăbit deja să aplice la programul Noua casă

Marti, 15 Septembrie 2020, 19:26 Actualizat Marti, 15 Septembrie 2020, 22:07

Programul Noua casă are un start greoi în acest an. După aproape jumătate de an de blocaj, băncile primesc cereri de finanţare. Nu toate însă. Iar aceasta nu este singura problemă: legea ar putea fi blocată în Parlament. Într-o mare de incertitudini, oamenii au început deja cursa contra - cronometru pentru a beneficia de avansul de cinci la sută: au depus sute de cereri la bănci.