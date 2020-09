Teroare în Paris

Vineri, 25 Septembrie 2020, 19:30 Actualizat Vineri, 25 Septembrie 2020, 19:32

Clipe de teroare în Paris. Un imigrant de origine pakistaneză a atacat cu satârul mai mulţi oameni în centrul capitalei franceze. *** OFF *** Două persoane au ajuns în stare gravă la spital. Cei doi răniţi sunt jurnalişti care au fost atacaţi la întâmplare, în timp ce se aflau într-o pauză de fumat. Colegii lor povestesc scene de groză. Spun că au auzit ţipete şi apoi i-au văzut la pământ, plini de sânge. Atacul a avut loc în jurul prânzului, în apropiere de redacţia publicaţiei Charlie Hebdo, ţinta teroriştilor în ianurie 2015 şi vine în contextul în care Al Qaida i-a ameninţat zilele trecute pe jurnaliştii cotidianului de satiră. Atacatorul are 18 ani şi a fost pus sub acuzare pentru tentativă de crimă.