Ce pensie alimentară achită Marius Elisei pentru fiica sa cu Oana Roman. Suma neașteptată „Nu a plătit timp de trei ani”

Oana Roman o crește singură pe Isabela, fiica ei și a lui Marius Elisei. Într-un interviu acordat recent, ea a dezvăluit că singurul ajutor pe care tatăl îl oferă fetiței este pensia alimentară.

Oana Roman a afirmat că face tot posibilul să îi fie alături Isabelei, mai ales că fetița a suferit mult după divorț.

Ce pensie alimentară plătește în prezent Marius Elisei pentru fiica sa

Într-un interviu pentru WOWnews, ea a povestit cât primește Isabela pensie alimentară de la tatăl ei. Timp de trei ani, Marius Elisei a refuzat să plătească pensia alimentară, dar după ce Oana Roman l-a dat în judecată, lucrurile s-au schimbat.

„El este obligat prin acordul parental să plătească o pensie alimentară de 500 de lei pe lună. Nu a plătit timp de trei ani, l-am executat, a plătit-o și acum plătește 500 de lei pe lună. Aceasta este suma pe care el a dorit să o trecem în acordul parental.

Articolul continuă după reclamă

Am lăsat la atitudinea lui ce sumă dorește să plătească pentru Isa și el a spus că poate plăti 500 de lei și aia a fost suma pe care am trecut-o în acordul parental. Tot acolo, el și-a dorit să trec că în sarcina mea rămâne întreținerea și îngrijirea Isei și eu nu am avut o problemă”, a declarat Oana Roman, în emisiunea „Online story”, potrivit wowbiz.ro.

Oana Roman, dezvăluiri despre divorț

Mai apoi, cu lacrimi în ochi, Oana Roman a afirmat despre divorț: „Divorțul eu l-am dorit și a fost doar finalitatea unui proces lung în care nu știam cum să fac să scap. Nu divorțul m-a afectat, ci ce am trăit înainte, în ultimii ani. Aia e problema și este o traumă care nu trece nici cu terapie, nici cu nimic. Aia e ceva ce nu va mai trece niciodată”.

Oana a vorbit deschis despre cât de greu i-a fost să pună capăt căsniciei cu Marius Elisei. Ea a mărturisit că despărțirea nu a fost un gest impulsiv, ci rezultatul unui proces lung și dureros, pe care și l-a dorit în liniște, fără scandal.

„Separarea definitivă a fost doar finalul unui proces lung pe care eu mi l-am dorit foarte tare să se întâmple. Aia a fost un succes mare. Nu reușeam să mă separ, pentru că nu am vrut să fac circ, scandal, să chem poliția, nu am vrut să fac asta. Eram în casa mea și plecarea cu rugăminți frumoase nu se putea.

Ba chiar mi s-a și spus: «nu plec decât dacă mă scoți cu poliția». El știa că nu pot să fac asta, pentru că aveam un copil, care nu merita să vadă așa ceva și atunci am încercat să fac lucrurile astea civilizat, explicând cu vorba bună. Apoi, luasem decizia asta de totală lipsă de comunicare, îi scriam mesaje «te rog, pleacă». Doi ani nu s-a putut”, a dezvăluit vedeta de televiziune.

Citește și: Petre Roman, apariție surpriză la aniversarea Oanei Roman. Imaginile care dovedesc că au trecut peste toate neînțelegerile

Ce relație are Isabela cu tatăl ei

Oana Roman a povestit cum s-a schimbat relația dintre fiica ei, Isabela, și fostul soț, Marius Elisei. După despărțire, legătura dintre cei doi s-a slăbit, iar întâlnirile au devenit tot mai rare.

Recent, Marius Elisei și Isabela au fost surprinși împreună, la o plimbare și la mall. Întrebată despre aceste imagini, Oana Roman a spus că astfel de momente sunt foarte rare și că fiica ei își vede tatăl doar de câteva ori pe an.

„Au fost la o plimbare care a durat fix o oră și jumătate. A fost a doua întâlnire a lor din acest an, s-au mai văzut o dată după ziua ei, undeva pe 24-25 februarie, tot pentru o oră și jumătate. Așadar, cele două întâlniri din acest an au fost de o oră și jumătate fiecare. Probabil va mai fi una peste vreo trei luni și încă una la final de an. Cam asta e succesiunea: 3-4 întâlniri pe an, de maximum o oră și jumătate, două, nimic mai mult”, a precizat vedeta.