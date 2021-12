Cum arată iubita lui Nick Casciaro, concurentul X Factor din grupa Loredanei. Cântărețul iubește o italiancă superbă

Nick Casciaro a făcut furori la X Factor, în prima ediție de battle-uri, impresionând publicul și jurații deopotrivă cu interpretarea sa a piesei „Unchained Melody”. Emoția pe care a transmis-o concurentul a fost de neegalat.

Juraților X Factor le-a plăcut atât de mult încât i-au cerut să cânte piesa și la pian. Momentul lui pe scenă a fost încărcat de magie, demonstrând că își merită pe deplin locul în echipa Loredanei.

„Să zicem că marea diferență atunci când ești primul este că nu ai nimic de pierdut. Îm Bootcamp am avut multe emoții. Am încercat să-mi distrag emoțiile. Familia mea a venit să mă susțină. Am emoții. Mă simt foarte mândru să-i am alături de mine pe părinții mei”, spunea concurentul înainte de a urca pe scenă.

Datorită talentului său muzical incredibil, Loredana a ales să meargă mai departe cu acest concurent în cea de-a doua etapă de battle-uri.

Cine e Nick Casciaro

Nick Casciaro este un tânăr în vârstă de 31 de ani din Italia care a decis să vină la „X Factor” ca să demonstreze tuturor că are o voce bună, nu doar un fizic de invidiat.

Acesta a dezvăluit faptul că a practic sport încă de când era mic, făcând fotbal, rugby, patinaj pe gheață sau pe role și nu numai. Se consideră o fire atletică și sportivă și iubește mult muzica. Deși știe doar piesa românească „Dragostea din tei”, acest lucru nu l-a oprit pe concurent să participe la „X Factor”.

Practică surfing și visul său este să ajungă să lucreze în Statele Unite ale Americii, în însorita Californie.

Cine e iubita lui Nick Casciaro

Nick Casciaro se iubește cu o italiancă superbă pe care o cheamă Maria Sacchi. Frumoasa brunetă are un trup de invidiat și un chip angelic și nu e de mirare că l-a cucerit pe italianul care e concurent X Factor în sezonul 11.

Maria își arată sprijinul față de iubitul ei prin postările pe care le face pe Instagram, unde îl laudă pentru vocea lui deosebită. De asemenea, frumoasa brunetă mai postează și fotografii în ipostaze tandre cu celebrul artist, semn că povestea lor de dragoste este cât de poate de frumoasă și cei doi sunt îndrăgostiți.

Mai mult decât atât, Maria a venit în România să îi susțină pe Nick atunci când a alfat că a trecut mai departe, în următoarea etapă X Factor. Se pare că bruneta este actriță la teatru, potrivit fotografiilor postate de ea pe contul său de Instagram.

Maria, în vârstă de 31 ani, pare a fi o artistă dezinvoltă, postând adesea fotografii cu ea în costum de baie, spre deliciul fanilor.