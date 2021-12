X Factor 2021, 10 decembrie. Cine merge mai departe în competiție. Jurații au ales concurenții pentru etapa Battles 2

A fost o seară a deciziilor importante, astfel că, fiecare jurat în parte a avut de făcut alegeri importante pentru categoria sa de concurenți. Delia, Florin Ristei, Ștefan Bănică și Loredana au avut de făcut alegeri grele.

Iată că, X Factor 10 se apropie cu pași grăbiți către marea finală, iar jurații au fost nevoiți să aleagă unul cintre cei trei concurenți din această seară pe care să-l elimine din competiție. Deși a fost o alegere dificilă, fiecare dintre jurați au fost nevoiți să se conformeze regulamentului.

Iată cu ce concurenți vor merge în etapa următoare fiecare jurat în parte:

Concurenții din Grupurile Deliei care merg în etapa următoare de Battle la X Factor 2021

Delia a avut de ales în această ediție între trei Grupuri: Raze de lună, The Jazzy Jo Experience și Omajii , iar decizia a fost grea. Jurata a ales să meargă mai departe cu The Jazzy Jo Experience și Omajii.

„Rămân în concurs, alături de noi The Jazzy Jo Experience. Din păcate, părăsesc competiția Raze de lună”, spune Delia.

Omajii a făcut furori pe scena X Factor 2021

Omajii au făcut un show complet pe scena de la X Factor 2021, în ediția de Battles din 10 decembrie. Aceștia au reinterpretat piesa „Aruncă-mă” a Deliei, într-un stil original, iar jurații au fost impresionați de talentul celor doi, care au și aprins o flacără a iubirii între ei.

The Jazzy Jo Experience a făcut show pe scena X Factor 2021

The Jazzy Jo Experience a reușit să creeze un moment inedit pe scena X Factor 2021, în etapa de Dueluri sau Battles, unde aceștia au dat tot ce au avut mai bun pentru a o convinge pe Delia că merită un loc cât mai departe în competiție.

Concurenții din Categoria lui Ștefan Bănică care merg în etapa următoare de Battle la X Factor 2021

Ștefan Bănică a avut de ales în această seară între 3 băieți: Andrei Duțu, Mihai Turbatu și Ionuț Hanțig, iar decizia nu a fost ușoară. El a ales să meargă mai departe cu Andrei Duțu și Ionuț Hanțig.

„Primul salvat este Ionuț Hanțig. O să merg mai departe cu cel care cred că poate face față cel mai bine acestui concurs și cel care cred eu că poate face față acestui concurs este Andrei Duțu. Îmi doresc foarte tare, Mihai să cauți și eu îți promit că dacă vrei te invit să cânți cu mine într-unul dintre concertele mele”, spune Ștefan Bănică.

Ionuț Hanțig a făcut spectacol pe scena X Factor 2021

Ionuț Hanțig a reușit să creeze un moment greu de egalat, pe scena X Factor, unde a cântat piesa „Sign of the times” de la Harry Styles, cu care a impresionat pe toată lumea. Acesta a adus o amprentă personală piesei și a fost felicitat de jurați.

Andrei Duțu a făcut spectacol pe scena X Factor 2021

Andrei Duțu a cântat impecabil piesa „Make you feel my love” de la Adele, iar mentorul Ștefan Bănică s-a ridicat în picioare pentru a-l felicita pentru performanța sa greu de egalat. Concurentul a reușit să cânte piesa într-un mod original, care a fost lăudat de jurați.

Concurentele din Categoria lui Florin Ristei care merg în etapa următoare de Battle la X Factor 2021

Florin Ristei a avut de ales în această seară între 3 fete: Bryana Holingher, Betty Iordăchescu și Daria Peltea, iar decizia nu a fost ușoară. El a ales să meargă mai departe cu Bryana și Betty.

„Iar ajungem la momentul ăsta. Nu mi-am făcut nicio strategie de acasă, nu am învățat. Nu vreau să fac pe nimeni să plângă. Prima fată care este salvată este Betty pentru că e diferită de cele două, comparația o fac între celelalte două. Dar a doua decizie, aici e buba. Daria, îmi pare rău, asta a fost experiența X Factor pentru tine”, spune Florin Ristei.

Bryana Holingher a făcut furori pe scena X Factor 2021

Bryana Holingher a reușit să surprindă pe toată lumea cu o interpretare inegalabilă a piesei „Sorry not sorry” de la Demi Lovato. Aceasta, deși are doar 14 ani, a reușit să cânte superb o piesă despre care jurații au spus că este destul de dificilă pentru ea.

Betty Iordăchescu a făcut spectacol pe scena X Factor 2021

Betty Iordăchescu a reușit să creeze un moment emoționant pe scena X Factor, cu interpretarea piesei „House of the rising sun” cu care a reușit să transmită foarte multă emoție.

Concurenții din Categoria Loredanei care merg în etapa următoare de Battle la X Factor 2021

Loredana a avut de ales în această seară între 3 băieți: Nick Casciaro, Andrei Calancea și Ștefan J Doyle, iar decizia nu a fost ușoară. Ea a ales să meargă mai departe cu Nick Casciaro și Ștefan J Doyle.

„Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru această seară. Știu că a fost o decizie grea, dar o să ne asumăm deciziile noastre în viață. Primul salvat în această seară este Ștefan Doyle. Ce decizie, dar îmi plac provocările și atunci m-am gândit că cel de-al doilea salvat în această seară să fie Nick Casciaro. Vreau să-i mulțumesc lui Andrei, vin să te iau în brațe”, spune Loredana.

Ștefan J Doyle a făcut spectacol pe scena X Factor 2021

Ștefan J. Doyle a reușit să pună ân scenă o interpretare Medley a unor piese care au emoționat pe toată lumea. Over the Sea to Skye și Foreigner - I Want To Know What Love Is au fost cele dpuă melodii cu care el a reușit să smulgă lacrimi din ochii tuturor.

Nick Casciaro a făcut spectacol pe scena X Factor 2021

Nick Casciaro a reușit să impresioneze pe toată lumea cu interpretarea piesei „Unchained Melody”, pentru care a fost felicitat de juriu. Cântărețul a acceptat imediat propunerea de a interpreta și la pian piesa și totul a ieșit magic.

