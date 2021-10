eXtra Factor 2021, episodul 6. Ilona Brezoianu aduce cele mai amuzante momente din culisele X Factor sezonul 10

”Știu că nu se întreabă și nu se spune vârsta unei femei, dar nu contează. Vreau să spun pentru că sunt tânără, am bani, am echipă, am valoare. Să vedeți că băieții mei sărbătoresc astăzi ziua mămăiței lor, scumpă și dragă.

A făcut mămăița 31 de ani și nu mai poate mămăița că este bătrână. Se sărbătorește, bineînțeles, la X Factor, de unde vrea, să se știe, să primească multe cadouri, surprinzător, de la invitați și de la toată lumea”, spune Ilona la începutul episodului 6 Extra Factor.

Cum a petrecut Ilona Brezoianu de ziua sa, în culisele X Factor 2021

Episodul 6 eXtra Factor 2021 a surprins bucuria adusă Ilonei de micile gesturi făcute de echipa X Factor sezon 10. Cum a anunțat încă din startul clipului, actrița a împlinit 31 de ani, motiv pentru care și-a răsfățat colegii cu... saleuri și alte delicațese.

Și pentru că și-a luat în serios rolul de gazdă, Ilona și-a părăsit cabina, una dintre cele mai cochete de pe platourile de filmare, pentru a se distra alături de fanfară. Este vorba despre invitatul special al ediției 6 X Factor 2021, Invictus România.

La un moment dat, Ilona a urcat pe scenă, în timp ce aceștia repetau, și a învățat mișcările lor.

”A fost super, mulțumesc”, a zis gazda eXtra Factor 2021, care s-a emoționat imediat ce militarii de la Invictus au început să-i cânte ”La mulți ani”: ”Ce drăguț. M-a luat emoția”.

La scurt timp s-a întors în cabina sa dichisită, cum nici jurații X Factor nu au, și a avut parte de o surpriză din partea unor colegi. De bucurie, Ilona a cântat și dansat alături de ei. A primit și cadouri, nu plicuri mult dorite cu 500 de euro, ci lucruri care-i vor fi de ajutor pe viitor: bandă adezivă, negrese, patent și șoricei.

”Am avut cea mai frumoasă zi de naștere la X Factor și la eXtra Factor.”, a concluzionat Ilona Brezoianu în finalul episodului 6 eXtra Factor 2021.

