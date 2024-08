Florin Ristei se alătură noului X Factor, în calitate de producător muzical

Florin Ristei se alătură noului X Factor, talent show-ul fenomen care a lansat cei mai mulţi artişti pe piaţa muzicală din România.

Artistul va fi producătorul muzical al emisiunii de la Antena 1 în cel mai nou sezon, care îi aduce împreună la masa juriului pe Delia, Puya, Marius Moga şi Ştefan Bănică.

Florin Ristei se alătură noului sezon X Factor

Câştigător X Factor 2013, sub mentorarul Deliei, alături de care 7 ani mai târziu a avut ocazia să trăiască experienţa show-ului şi din ipostaza de jurat, Florin Ristei revine în show-ul de la Antena 1.

Citește și: De ce Loredana nu face parte din noul juriu X Factor. Artista a anunțat motivul absenței: „Mă bucur ca reîncepe”

Articolul continuă după reclamă

„Anul ăsta am acceptat o nouă provocare pentru mine la X Factor. După ce am concurat, am câştigat şi am jurizat acest concurs, m-am gândit să nu mă opresc aici, aşa că anul acesta voi fi producătorul muzical al show-ului. Cine ştie, poate la anul mă vedeţi cameraman sau regizor de emisie, ca să le fac chiar pe toate!”, a dezvăluit Florin Ristei.

Mai mult, acesta a continuat: „Acum, sincer, chiar mă bucur că am fost ales ca producător muzical pentru noul X Factor, pentru că simt că am ceva de spus în direcţia în care se îndreaptă acest show. Împreună cu băieţii mei din trupă şi cu tehnicienii noştri, voi asigura toţi concurenţii de cele mai bune condiţii în care să performeze la cele mai înalte standarde.

Aşa cum şi eu am fost ajutat la rândul meu, acum 11 ani, aşa îi voi ajuta şi eu să îşi găsească cea mai bună voce interioară pe care să le-o arate oamenilor. O să fiu alături de fiecare concurent, alături de întreaga echipă X Factor şi abia aştept şi eu provocările acestui nou job într-un show de o asemenea anvergură! Şi, desigur, abia aştept să descoperim împreună noul câştigător X Factor. Pentru cei care nu s-au înscris încă, o mai puteţi face! Merită!”.

Citește și: Naomi Hedman, apariție spectaculoasă la „Beach, Please!”. Ce ținută îndrăzneață a îmbrăcat fosta concurentă de la „X Factor”

Voci extraordinare şi poveşti deosebite de viaţă se vor regăsi în sezonul spectacol al talent show-ului de la Antena 1, singurul format în care pot participa atât solişti, cât şi grupuri la început de carieră. Delia, Puya, Marius Moga şi Ştefan Bănică vor trăi muzica în căutarea factorului X, în curând, la Antena 1.

Cei care cred în ei, în talentul lor şi considera că au factorul X sunt așteptați să se înscrie pe casting.a1.ro și să înceapă aventura vieții lor în cel mai nou sezon al show-ului de la Antena 1.