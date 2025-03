Raul Marița, concurentul X Factor care a cucerit-o pe Delia de la primii pași pe scenă: „Te rog din suflet să fii foarte talentat”

Raul Marița se numără printre concurenții care au urcat pe scena X Factor în a opta ediție a emisiunii. Tânărul a dezvăluit că mereu a fost „omul din spate”, iar participarea la X Factor este o mare provocare pentru el.

A opta ediție din noul sezon X Factor a adus pe micile ecrane ale publicului noi concurenți talentați. Marius Moga, Puya, Delia și Ștefan Bănică s-au bucurat din plin de fiecare moment.

Printre cei care au cucerit jurații cu prezența lor pe scenă s-a numărat și Raul Marița. Concurentul a dezvăluit în backstage că este o persoană destul de sensibilă și emotivă, iar prin muzică reușește să se exprime cel mai bine.

Deși a mai cochetat cu aparițiile pe micile ecrane, concurentul nu a fost niciodată personajul principal, așa că este o mare provocare pentru el să fie singur pe scena X Factor.

„Mă consider o persoană destul de sensibilă și destul de emotiv și, în mare parte, e principalul motiv pentru care fac muzică, pentru că e forma prin care pot să-mi expun toate emoțiile. Am mai fost la televizor doar ca instrumentist. Am mai cântat într-un proiect, am fost și la Eurovision, chitarist, am mai fost pe la emisiuni, pe la lansări de piese, pe la radio, dar niciodată nu am fost omul din față”, a spus concurentul în ediția X Factor sezonul 11, de pe 16 martie 2025.

„Fiind obișnuit să cânt în principal în trupe, sunt obișnuit să fie cumva un întreg și acum că sunt singur aici, parcă nu mai sunt la fel de sigur unde vreau să ajung. Cumva m-am obișnuit prea mult să fiu omul din spate și omul tăcut. Am frica penibilului și frica de eșec. Probabil înseamnă maturizare, pentru că acum câțiva ani n-aș fi avut curajul să mă prezint azi aici”, a mai adăugat el.

Când a urcat pe scenă, Delia a avut o reacție cât se poate de sinceră: „Te rog eu din suflet să fii foarte talentat și să cânți foarte bine, că ar fi foarte păcat... Îmi place el!”, a mărturisit jurata X Factor.

Înainte să cânte, Raul Marița a fost luat la întrebări de membrii juriulul. Tânărul în vârstă de 24 de ani a dezvăluit că este din Baia Mare, iar, atunci când nu își exersează timbrul vocal, lucrează la corporație și își îndeplinește sarcinile de student.

„Momentan mai și lucrez la o corporație. Mai sunt și student la Litere, studii culurale și muzician. De lucrat, lucrez de acasă și am tot timpul din lume. Cât despre facultate, merg doar când e nevoie să predau proiecte, deci chiar am tot timpul din lume. Scriu și muzică, am și un proiect și e așa mai agitat, mai underground”, a precizat el la X Factor sezonul 11, ediția de pe 16 martie 2025.

Tânărul a urcat pe scena X Factor cu o piesă care făcea furori în urmă cu mulți ani: „Dragoste de închiriat”.

