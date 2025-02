Toni și Andreas, susținuți de Nicu Paleru pe scena X Factor. Cum a reacționat Delia când i-a văzut: „Am o senzație de deja-vu”

Toni și Andreas se numără printre concurenții care au urcat pe scena X Factor în a treia ediție a emisiunii. În backstage, aceștia au fost susținuți de Nicu Paleru, ceea ce a fost o adevărată surpriză pentru prezentatorii Mihai Morar și Adelina Chivu.

A treia ediție din noul sezon X Factor a adus pe micile ecrane ale publicului noi concurenți talentați. Marius Moga, Puya, Delia și Ștefan Bănică s-au bucurat din plin de fiecare moment.

Nicu Paleru a venit să îi susțină pe Toni și pe Andreas, fiii colegului său de la clape. Cei doi sunt cunoscuți în mediul online. Toni a vrut să se facă avocat, iar Andreas și-a dorit o fermă, dar până la urmă tot la muzică au ajuns! Cei doi au făcut un mash-up și au adus voia bună în platoul emisiunii X Factor, în ediția din 9 februarie 2025.

Cum a reacționat Delia când Toni și Andreas au urcat pe scena X Factor: „Vă știu!”

Când au pășit pe scena X Factor, Delia a mărturisit că are o senzație de deja vu: „Am o senzație de deja-vu! Vă știu! V-am mai văzut, dar nu știu unde!”, a spus jurata în ediția din 9 februarie 2025.

Toni și Andreas au dezvăluit că sunt cunoscuți în mediul online, iar, pentru momentul de la X Factor, au venit alături de tatăl lor, la clape și de domnul Aurel Tudor, la acoerdeon.

„Măcar o dată cred că am fost virali (...) N-avem nicio pregătire muzicală. Nu am vrut neapărat să urmăm calea muzicii. El, până acum un an și jumate, a vrut să se facă avocat. Eu încă îmi doresc o fermă (...) Dar sângele te aduce tot acolo și uite-ne astăzi aici! Trăim din muzică exclusiv. Mergem și la evenimente”, au răspuns concurenții, la tirul de întrebări al Deliei, în ediția X Factor din 9 februarie 2025.

