X Factor 2021, 10 decembrie. Betty Iordăchescu interpretează superb piesa „House of the Rising Sun” în etapa de Battles

X Factor 2021, 10 decembrie. Ștefan J. Doyle interpretează perfect „I Want To Know What Love Is”, în etapa de Battles

Ștefan J. Doyle a reușit să creeze un moment inedit pe scena X Factor, în etapa de Battles. Acesta a cântat impecabl și i-a emoționat pe jurați.

Sambata, 11.12.2021, 00:01