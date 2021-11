X Factor 2021, 12 noiembrie. Betty Iordăchescu a cântat Family Portrait și a impresionat cu atitudinea „asumată”

Betty Iordănescu a reușit să surprindă plăcut jurații de la masa X Factor, în Bootcamp. Piesa grea, cu o încărcătură puternică a reușit să atingă jurații, iar atitudinea sa a fost debordantă.

"Sunt foarte focusată pe ce vreau să fac și simt nevoia să am momentele alea de dinainte, să stau cu mine. Nu îmi place să râd foarte mult înainte să cânt o piesă foarte tristă, simt că nu pot să ating starea necesară. (...) Mă simt foarte pregătită în seara asta!", a spus Betty Iordăchescu înainte de a urca pe scenă.

Betty Iordăchescu a cântat Family Portrait în BOOTCAMP X Factor sezon 10

În audiții, jurații i-au spus că au fost foarte impresionați de aptitudinile sale vocale și speră să rămână în România să facă muzică.

În Bootcamp aceasta a venit foarte pregătită: "Am lucrat foarte mult pe tehnică vocală și mă simt foarte pregătită în seara asta. Foarte mult cred că m-am schimbat din momentul audițiilor până acum. În ultima perioadă mi s-a părut că dacă am încercat să caut foarte multă validare din partea tuturor și dacă am vrut să mă placă toată lumea, ajungeam acasă și mă simțeam mai prost decât am plecat, dar acum consider că nu trebuie să impresionez. Mie îmi place foarte mult să pot să transmit o emoție".

La 15 ani, Betty Iordăchescu, a impresionat cu melodia Family Portrait în Bootcamp. Florin Ristei spune despre ea că este diferită: "Betty e o apariție atipică pentru 15 ani. Ușor neînțeleasă, să nu zic outsider dintr-un grup, dar e cea care simte un pic mai mult decât ceilalți".

La repetiții a fost puțin supărată că nu i-a ieșit perfect dar a venit încrezătoare pe scena X Factor

Jurizare Betty Iordăchescu la X Factor 2021 în BOOTCAMP

Delia: Bravo, măi! A fost foarte fresh ce se întâmplat. A fost o abordare din zilele noastre. Te felicit, meriți un scaun, îți spun din tot sufletul!

Loredana: Ai așa un zâmbet și o atitudine foarte copilăroasă. Ai avut o ingenuitate care mi-a plăcut. Au fost câteva viraje pe care nu le-ai luat perfect. Dar sunt convinsă că ești foarte competitivă și că vei reuși și să te depășești încă o dată.

Ștefan Bănică: Betty, mai plăcut și în audiții și nu mai dezamăgit nici acum, chiar dacă spunea Loredana că au mai fost mici... Am trecut cu vederea pentru că atitudinea a fost atât de mișto și de asumată și atât de matură și ești altceva față de ce am văzut. Da, într-adevăr, asta vreau să văd la o fetiță de 15 ani. Evoluția și prospețime, astea sunt armele tale și cu asta cred că o să mergi mai departe. Fără doar și poate eu, Ștefan Bănică, ți-aș oferi un scaun.

Florin Ristei: Nu ai făcut cam tot ce am vorbit la repetiții. Ziceam de câteva chestii vocale de care ți-a zis și Loredana, dar se trec și astea cu vederea când ai o atitudine bună. În seara asta ai fost un pachet complet și voce și cântat și atitudine. Sper să se țină asta

Cine este Betty Iordăchescu de la X Factor 2021

Jurații X Factor au avut parte de o surpriză impresionantă în audiții când au văzut-o pe Betty Iordănescu. Tânăra cântăreață a participat la concursuri internaționale, la care a fost premiată. Deși are doar 15 ani, aceasta a reușit să-i emoționeze pe jurați cu o interpretate impecabilă a piesei „All of me” de la John Legend.

Betty Iordănescu este foarte pasionată de mașini și participă des la curse, pentru vârsta ei, desigur. Sportul este, pe lângă muzică, activitatea sa preferată.

Aceasta a povestit în audiții: „Bună, sunt Betty, am 15 ani și sunt din București. Sunt elevă și sunt foarte competitivă. Pentru mine, competiția este foarte benefică, dacă nu sunt antrenată. Îmi place foarte mult să mă duelez. Sunt foarte pasionată de sport, de asta îmi petrec foarte mult timp aici. E o senzație pe care nu o găsești nicăieri. În spiritul competiției, e o senzație mișto să driftuiești. Experiența X Factor este asemănătoare. Eu sunt mai determinată ca niciodată să câștig. Am cântat la concursuri internaționale, dar și în țară”, se prezintă Betty Iordănescu.

Despre sezonul 10 X Factor. Unde poți urmări toate edițiile X Factor 2021

De zece ani, prezentatorii X Factor, Răzvan și Dani, au străbătut țara în lung și în lat pentru a găsi factorul X, iar în 2021 au pregătit și mai multe surprize pentru cei de acasă, dar și pentru jurații Loredana, Ștefan Bănică, Delia și Florin Ristei.

Pe parcursul celui de-al zecelea sezon, fanii X Factor vor avea ocazia să își exprime preferințele față de concurenți chiar în timpul reprezentației acestora, prin intermediul aplicației Antena 1.

La finalul fiecărei prestații, cei de acasă vor putea vedea pe Antena 1 rezultatul interacțiunilor și vor afla, astfel, dacă au fost sau nu pe aceeași lungime de undă cu jurații X Factor.

Emoția este la înălțime, la fel și ambiția celor patru jurați, care știu de la începutul sezonului ce grupe vor pregăti. Anul acesta, Loredana are categoria Mixt, Delia coordonează Grupurile, Ștefan Bănică se ocupă de Băieți, iar Florin Ristei de Fete.

Împreună cu Ilona Brezoianu, telespectatorii pot să pășească în culisele emisiunii. eXtra Factor vine cu episoade noi, exclusive, disponibile pe a1.ro și Antena PLAY.

În sezonul 10, fanii celui mai tare talent show au ocazia să simtă că fac parte din spectacolul toamnei și pe a1shop.ro. Cei de acasă vor putea găsi o serie limitată de tricouri cu designuri inspirate din universul XFactor, în exclusivitate pe a1shop.ro, platforma de pe care pot achiziţiona produse utile create pentru fanii celor mai urmărite emisiuni ale staţiei!