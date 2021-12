X Factor 2021, 10 decembrie. Nick Casciaro a emoționat o sală întreagă cu piesa „Unchained melody”, în etapa de Battles

Nick Casciaro a reușit să impresioneze pe toată lumea cu interpretarea piesei „Unchained Melody”, pentru care a fost felicitat de juriu. Cântărețul a acceptat imediat propunerea de a interpreta și la pian piesa și totul a ieșit magic.

Nick Casciaro a reușit să ia prin surprindere cu interpretarea piesei Unchained Melody în Battles X Factor 2021

Nick Casciaro a surprins pe toată lumea cu reușita sa vocală și cu aptitudinile sale artistice. Acesta a cântat de două ori piesa pentru a le demonstra tuturor că deține toate atuu-urile necesare pentru un loc la X Factor.

Jurații au fost foarte surprinși de reușita sa artistică și l-au complimentat.

„Să zicem că mrea diferență atunci când ești primul este că nu ai nimic de pierdut. Îm Bootcamp am avut multe emoții. Am încercat să-mi distrag emoțiile. Familia mea a venit să mă susțină Am emoții. Mă simt foarte mândru să-i am alături de mine pe părinții mei”, spune concurentul înaitne de a cânta.

Jurizare Nick Casciaro în etapa de Battles X Factor 2021, 10 decembrie

„M-a plictisit piesa, nu știu cine a ales-o. Ai cântat-o bine, dar nu m-a surprins cu nimic. Ai scos maxim din piesă, ai cântat-o tehnic cât de bine ai putut”, spune Florin Ristei.

„A fost alegerea noastră, dar propunerea lui”, spune Loredana.

„Piesa nu e plictisitoare, rămâne una dintre cele mai mari compoziții de love song. Ea are un drum, emoția în orice fel ai cânta-o. A fost un pic fără emoție, fără ingredientul principal. Poți să o cânți în orice fel, tu o ai, dar acum nu a fost. Deci este un bravo, dar și o mică părere de rău”, spune Ștefan Bănică.

Citește și: X Factor 2021, 17 septembrie. Nick Casciaro a făcut show memorabil cu piesa „Leave a Light On” a lui Tom Walker

„Eu încerc să-i găsesc defecte acestui om, ești și înalt, ești prea perfect. Trebuie să ai ceva vulnerabil”, spune Delia.

„Mie mi s-a părut o diferență, mult mai bună”, spune Ștefan Bănică după ce Nick a cantat piesa și la pian de unul singur.

Cine este Nick Casciaro de la X Factor 2021

Nick Casciaro este un tânăr în vârstă de 31 de ani din Italia care a decis să vină la „X Factor” pentru a demonstra tuturor că are o voce bună, nu doar un fizic de invidiat.

Acesta a dezvăluit faptul că a practică sport încă de când era mic, fotbal, rugby, patinaj pe gheață sau pe role și nu numai. Se consideră o fire atletică și sportivă și iubește mult muzica. Deși știe doar piesa românească „Dragostea din tei”, acest lucru nu l-a oprit pe concurent să participe la „X Factor”.

Citește și: X Factor 2021, 19 noiembrie. Nick Casciaro i-a încântat pe toți cu timbrul deosebit și cu emoția piesei „Don't You Worry Child”

Practică surfing și visul său este să ajungă să lucreze în Statele Unite ale Americii, în însorita Californie.

Despre sezonul 10 X Factor. Unde poți urmări toate edițiile X Factor 2021

De zece ani, prezentatorii X Factor, Răzvan și Dani, au străbătut țara în lung și în lat pentru a găsi factorul X, iar în 2021 au pregătit și mai multe surprize pentru cei de acasă, dar și pentru jurații Loredana, Ștefan Bănică, Delia și Florin Ristei.

Pe parcursul celui de-al zecelea sezon, fanii X Factor vor avea ocazia să își exprime preferințele față de concurenți chiar în timpul reprezentației acestora, prin intermediul aplicației Antena 1.

La finalul fiecărei prestații, cei de acasă vor putea vedea pe Antena 1 rezultatul interacțiunilor și vor afla, astfel, dacă au fost sau nu pe aceeași lungime de undă cu jurații X Factor.

Emoția este la înălțime, la fel și ambiția celor patru jurați, care știu de la începutul sezonului ce grupe vor pregăti. Anul acesta, Loredana are categoria Mixt, Delia coordonează Grupurile, Ștefan Bănică se ocupă de Băieți, iar Florin Ristei de Fete.

Împreună cu Ilona Brezoianu, telespectatorii pot să pășească în culisele emisiunii. eXtra Factor vine cu episoade noi, exclusive, disponibile pe a1.ro și Antena PLAY.

În sezonul 10, fanii celui mai tare talent show au ocazia să simtă că fac parte din spectacolul toamnei și pe a1shop.ro. Cei de acasă vor putea găsi o serie limitată de tricouri cu designuri inspirate din universul XFactor, în exclusivitate pe a1shop.ro, platforma de pe care pot achiziţiona produse utile create pentru fanii celor mai urmărite emisiuni ale staţiei!