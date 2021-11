X Factor 2021, 12 noiembrie. Ilona Andreea Necula a deschis show-ul cu melodia Hit The Road, Jack. S-a contrazis cu Florin Ristei

Deși e o adolescentă de 14 ani, vocea ei puternică a zguduit scena, iar interpretarea de excepție i-a surprins pe jurații X Factor.

Aceasta avea emoții chiar înainte să intre pe scenă pentru că nu voia să fie prima: “Dacă mă pune prima înnebunesc! Cred că este mai bine să intru printre ultimii pentru că sunt mai puțin concurenți, așa dacă te pune prima există mai multe șanse ca tu să fii dată de pe scaun. Nu poate să fie altcineva?”.

Ilona Andreea Necula a cântat Ray Charles - Hit The Road, Jack în BOOTCAMP X Factor sezon 10

În audițiile din 15 octombrie 2021, Ilona Andreea Necula a interpretat melodia lui Britney Spears - "Oops, I Did It Again". “Să știi că eu sunt fana ta în momentul ăsta, cea mai mare fană a ta eu sunt. Cred că pe mine m-ai câștigat cel mai mult”, i-a declarat Delia atunci.

În sezonul 10 de la X Factor, din 12 noiembrie 2021, Ilona Andreea Necula i-a impresionat pe jurați cu felul în care a deschis show-ul.

“Am trei scaune. Ai cea mai mare șansă fiind prima, dar și cea mai mare responsabilitate că este destul de greu să deschizi un astfel de show", i-a spus Florin Ristei concurentei.

Acum aceasta a reușit să-i surprindă din nou pe jurați cu interpretarea sa, deși la repetiții a avut mici contraziceri cu Florin Ristei.

Jurizare Ilona Andreea Necula la X Factor 2021 în BOOTCAMP

Loredana: Ești foarte talentată la 14 ani, chiar ai un simț muzical foarte dezvoltat! Ai reușit să faci din Hit The Road, Jack o versiune foarte interesantă, foarte jazzy. Ai intrat foarte bine. Felicitări! Dacă aș fi în locul lui Florin te-aș așezat pe un scaun.

Delia: Îmi place foarte mult că ai curaj să te joci și să nu îți pese de nicio regulă. În muzică nu există reguli! Mulți aleg să nu facă ornamente muzicale peste limită, tu ai profitat de treaba asta din plin. Ești curajoasă, îmi place, bravo!

Ștefan Bănică: Ilona, mie mi-a plăcut, să știi! Mie îmi a plăcut și vreau să spun, pentru X Factor, eu consider că la vârsta ta, la capacitatea ta de acum, ai făcut tot ce a ținut de tine. Indiferent că nu ești din grupa mea, am toate aplauzele pentru un concurent care se pune în valoare la maxim.

Florin Ristei: Am zis-o de la începutul audițiilor că la X Factor nu contează numai vocea și o să punctez astă-seară, chiar mi-am făcut sistem de punctaj trei scaune și am trei criterii: o dată atitudinea, care este foarte importantă și tu ai avut, o dată vocea și ea importantă și pregătirea am pus aici, la final. Tot supărată ești că n-ai cântat cu pianul la început? Da, a vrut să cânte cu pianul.

Aceasta a început să plângă când Florin Ristei i-a dat loc pe scaun, iar Loredana a luat-o în brațe: „E un pas extraordinar!”.

Cine este Ilona Andreea Necula de la X Factor 2021. S-a contrazis cu Florin Ristei la repetiții

Ilona vine de la Buzău și are doar 14 ani. Aceasta este cea mai mică concurentă din competiție: “Una dintre cele mai mici, 14 ani Ilona. Cu ea am avut o mică contrazicere la faza cu pianul. Mi-a zis vreau să fac un intro cu pianul, a studiat toată vara, a trimis zece clipuri, la toate i-am zis că nu prea e bine”, povestește Florin Ristei.

“S-a supărat! I-am zis simplifică și toată lumea i-a zis nu cânta cu pianul că îți faci un deserviciu. Dacă vrei să faci un solo la început trebuie să fii forță!”, i-a mai spus juratul.

Aceasta a fost insistentă și și-a dorit foarte mult să cânte la pian, motiv pentru care căuta orice modalitate de a-i explica juratului viziunea sa, moment în care acesta i-a spus: „Ascultă-mă un pic înainte să vorbești peste mine”.

