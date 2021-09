X Factor 2021, 13 septembrie. Răzvan Sterian a urcat pentru prima dată pe scenă și a cântat "Moment of Silence", de Ovidiu Anton

X Factor 2021, 13 septembrie. Monica Silaghe a interpretat "I'll Never Love Again" - Lady Gaga și "Without You"- Mariah Carey

În a treia ediție X Factor 10, Monica Silaghe și-a impus experineța de artist! Mișcare scenică, voce și carismă, toate pentru un show complet, care să îi impresioneze pe jurați, dar și pe oamenii de acasă.

Luni, 13.09.2021, 21:44