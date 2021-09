X Factor 2021, 17 septembrie. Laura Brumă i-a uimit pe jurați cu piesa „Juice” a artistei Lizzo. Ce verdict a primit

Laura Brumă a fost una dintre concurentele care au reușit să facă spectacol în ediția 4 din sezonul 10 al emisiunii „X Factor” de la Antena 1.

Deși a avut ceva emoții înainte, tânăra a captat imediat atenția juraților și a primit numeroase laude din partea acestora.

Laura Brumă e tânăra care a făcut show în ediția 4 din sezonul 10 al emisiunii „X Factor” de la Antena 1

Încurajată de prietena sa și de câinele lor, Laura Brumă a pășit pe scenă în ediția 4 din sezonul 10 al emisiunii „X Factor și a interpretat piesa „Juice”, cântată de Lizzo.

Chiar dacă momentul său nu a fost unul perfect și chiar dacă vocea nu a fost la superlativ, concurenta a părut că îi fascinează pe cei patru jurați cu energia ei deosebită.

Ștefan Bănică, Loredana, Delia și Florin Ristei au urmărit-o atent, impresionați de vibe-ul acesteia și de modul în care interpretează piesa aleasă. Apoi a urmat momentul jurizării.

Jurizarea Laurei Brumă, în ediția 4 din sezonul 10 „X Factor”

„Din păcate pentru anul ăsta răspunsul meu este NU. Să faci un grup cu patru fete, ea la tobe, mai găsești o chitaristă, o basistă și o solistă”, a zis Florin Ristei.

Laura Brumă la X Factor

„Mă gândeam că ai fi fost bună într-un grup, cumva. Uite că îți dau un DA. Ce zici de asta?!”, a fost reacția neașteptată a Deliei, care a apreciat sugestia făcută de colegul său.

„Îmi place energia ta, îmi place atitudinea ta (...). Nu vreau să mă pun în calea fericirii voastre, fetelor, așa că vă dau un DA”, a răspuns Loredana.

„Îți dai seama să fiu eu ăla rău, să mă pun în calea fericii voastre, să te cerți cu prietena ta, să vă schimbați tatuajele... Una și cu una fac două: seara asta nu a fost a ta, Laura. Și cu toate astea îți dau un DA”, a fost răspunsul lui Ștefan Bănică.

Laura Brumă a primit trei de „DA” și șansa de-a merge mai departe în grupa Deliei, în sezonul 10 al emisiunii „X Factor”.

Cine este Laura Brumă din ediția 4 din sezonul 10 al emisiunii „X Factor” de la Antena 1

Laura Brumă are 18 ani, este din Ploiești și a ales să mute la București, ca să „nu mai stea cu părinții”.

„Este prima oară pe o scenă atât de mare. Am cântat în biserică. Ai mei sunt pocăiți. Până la 16 ani am mers constant, am mers la întruniri cu tinerii bisericii din alte orașe. Bat la tobe, cânt la pian și chitară”, a dezvăluit aceasta, în ediția 4 din sezonul 10 al emisiunii „X Factor”.

Avea 14 ani atunci când a realizat că viața pe care o duce nu este una pe placul său, așa că a ales să se retragă. În prezent, aceasta locuiește la București împreună cu prietena sa și cu câinele lor.

Despre sezonul 10 al emisiunii X Factor de la Antena 1

Jurații Loredana, Ștefan Bănică, Delia și Florin Ristei vor avea parte de concurenți și spectacol de zece, iar emoțiile îi vor ține cu sufletul la gură atât pe ei, cât și pe cei de acasă. În acest sezon, cei 4 jurați au primit câte un grup: Delia va coordona Grupurile, Ștefan Bănică va coordona Băieții, Loredana va avea categoria Mixt, iar Florin Ristei va avea grupul de Fete.

Pe parcursul celui de-al zecelea sezon, fanii X Factor vor avea ocazia să își exprime preferințele față de concurenți chiar în timpul reprezentației acestora, prin intermediul aplicației Antena 1.

La finalul fiecărei prestații, cei de acasă vor putea vedea pe Antena 1 rezultatul interacțiunilor și vor afla, astfel, dacă au fost sau nu pe aceeași lungime de undă cu jurații X Factor.

