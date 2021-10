X Factor 2021, 22 octombrie. Alexandru Ștefan Stoica a cântat superb piesa „The impossbile dream”. Ce meserie are

Alexandru Ștefan Stoica a ajuns la X Factor din pasiune și din dorința de afirmare. Meseria sa nu este deloc una care să fie inclusă în domeniul artelor, dar acesta a reușit să facă show complet pe scenă.

Alexandru Ștefan Stoica, interpretarea emoționantă a piesei „The impossible dream” de la X Factor 2021

Alexandru Ștefan Stoica a reușit să creeze o atmosferă unică pe scena X Factor România, în sezonul 10. Acesta este șofer de TIR în Anglia, dar visul lui cel mai mare a fost acela de a cânta.

A reușit să câștige aprecierea juraților, însă Loredana a considerat că nu este încă pregătit pentru un show de așa amploare.

Ce i-au spus jurații.

Jurizare Alexandru Ștefan Stoica la X Factor sezonul 10

„Alexandru, m-ai surprins total de când ai urcat pe scenă sunt convins că nu ai mai cântat pe scenă. Cântatul nu este perfect, dar se poate șlefui, ai avut o stare , o emoție scenică pe care nu te învață nimeni. Mie mi-a plăcut foarte tare. Răspunsul meu este DA”, i-a spus Ștefan Bănică.

„Ți-a plăcut momentul ăsta, l-ai simțit, mi-ai arătat că te-ai bucurat și că ți-ai dorit să fii aici. Răspunsul meu este DA”, spune Delia.

„Ești dovada clară pentru alții, că nu trebuie să cânți perfect ca să transmiți o stare, dacă tu ne-ai făcut pe noi să nu întoarcem ochii de la tine, cred că e cel mai mare câștig astăzi. Răspunsul meu este DA”, spune Ștefan Bănică.

„Alexandru, m-ai făcut să cred că orice vis, oricât ar fi de imposibil, o să țin cont de experiență, iar X Factorul este o scenă foarte grea, eu nu pot să îți dau al patrulea DA, dar îți dau un NU cu cel mai mare drag”, spune Florin Ristei.

Cine este Alexandru Ștefan Stoica de la X Factor, 22 octombrie 2021

„Acum 10 ani aveam 21 de ani și țin minte că m-am uitat pe Antena 1 la X Factor, dar nu m-am gândit că la aniversarea de 10 ani eu voi fi aici”, se prezintă el.

„Ce zâmbăreț, ce fericit. De unde ai venit?”, îi spune Loredana când acesta a urcat pe scenă.

„Sunt din Deva, dar lcuiesc în Anglia cu soția mea și cu cele două fetițe ale mele. Lucram în vânzări în România, dar am plecat în Anglia fiindcă România nu-mi oferea foarte multe oportunități de a avansa în carieră. În Anglia am început de jos, ajutor de bucătar, spălam vase și apoi șofer de tir. Muzica înseamnă totul, cânt de la vârsta de 6 ani, dar nu am avut ocazia să mă afirm. Nu am cântat pe nicio scenă mare”, spune el.

