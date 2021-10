X Factor 2021, 22 octombrie. Valentina Martucci a cântat impecabil „You make me feel” de la Aretha Franklin. Ce au spus jurații

Valentina Martucci a venit la X Factor să-și încerce norocul și deși a cântat impecabil o piesă grea, așa cum au spus jurații, aceasta nu a reușit să o convingă pe Loredana, care i-a dat un vot de NU.

Valentina Martucci a cântat „You make me feel like a natural woman” la X Factor 2021

Valentina Martucci a cântat foarte frumos la X Factor, în ediția difuzată pe 22 octombrie 2021, dar nu a reușit să o convingă pe Loredana. Jurații Delia, Ștefan Bănică și Florin Ristei i-au oferit voturi de DA, însă Loredana NU.

Deși a fost felicitată pentru calitatea sa vocală fără de cusur și a prezenței sale, iată că nu a primit un loc în Bootcamp, dar este pe lista de așteptare a Loredanei.

Ce i-au spus jurații.

Jurizare Valentina Martucci la X Factor sezonul 10

„Valentina se vede că ești o cântăreață cu multă experiență, cânți extrem de bine, ai experiență, ai o voce superbă e clară audbilă, răspunsul meu pentru tine este DA”, i-a spus Delia.

„S-a cântat, s-a ascultat, s-a plăcut. Votul meu este DA”, i-a spus Florin Ristei.

„Răspunsul meu este DA, mi-a plăcut”, i-a spus Ștefan Bănică.

„Valentina, eu vreau să fiu sinceră, mie nu mi-a plăcut așa mult. Atunci când intri într-un cântec e ca la condusul mașinii, încearcă să nu intri pe partea de jos cu viteza 1 că e greu să te duci în viteza 3, trebuie să intri în viteza 3 și să rămâi în viteza aia. În seara asta nu pot să te ajut cu mai mult de un NU. Ai 3 de DA și un NU”, i-a spus Loredana.

Cine este Valentina Martucci de la X Factor, 22 octombrie 2021

„Opt tatuaje am. Un tatuaj cu tata și unu după ce a murit. Tatăl meu a fost chitarist. Pasiunea mea pentru muzică a apărut de mult. Am fost dansatoare de dansuri caraibiene, dar am renunțat la dans și am început să cânt. Muzica a fost pentru mine motivul pentru cre trăiesc, pâinea mea zilnică, în vremuri bune sau rele. Muzica m-a salvat de multe ori cu adevărat de cele mai urâte momente. Sunt recunoscătoare zi de zi.

Eu sunt Valentina Martucci și am 30 de ani și vin din sudul Italiei. „You make me feel like a natural woman” voi cânta”, s-a prezentat concurenta.

