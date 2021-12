X Factor 2021, 3 decembrie. Cătălin Budea i-a dedicat piesa „Quite Miss Home” mamei sale: „Am simțit o suferință în privirea ta”

La audiții Cătălin Budea a obținut 4 de „Da” din partea juraților, fapt care l-a „propulsat” în Bootcamp-ul sezonului 10.

„În momentul în care cânt sunt foarte vulnerabil, iar persoana care mă vede poate să citească totul despre mine. Și am așa niște frici. Anxietatea mea a pornit din cauza bullyingului din copilărie”, a spus Cătălin Budea.

La repetiții Ștefan Bănică i-a fost alături tânărului și l-a îndemnat să nu-i mai fie teamă de concurenții care îi privesc concurența ”Nu m-a certat deloc, m-a încurajat, e un om extraordinar”.

Cătălin Budea a cântat piesa „Quite Miss Home” în BOOTCAMP X Factor sezon 10

Cătălin Budea a mai cântat înainte de X factor, însă a luat o pauză de 2 ani de la scenă. Tânărul de 19 ani s-a luptat cu kilogramele, a slăbit 16 kilograme, iar pe scena X Factor a urcat și pentru a avea o experiență care îi va întări încrederea în sine însuși.

În Bootcamp-ul lui Ștefan Bănică tânărul de 19 ani, Cătălin Budea, a interpretat piesa „Quite Miss Home” de la James Arthur, reușind să transmită o emoție incredibilă.

Tânărul a spus că piesa a cântat-o cu gândul la mama sa, pe care nu a avut-o alături, din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă aceasta.

Jurizare Cătălin Budea la X Factor 2021 în BOOTCAMP

„Cătălin, am fost foarte implicată și emoționată pentru că mi-ai transmis o stare profundă. Am simțit o suferință în privirea ta. Nu cred că ai ales cântecul întâmplător. Ești un băiat extrem de sensibil. Ți-aș da un scaun”, i-a spus Loredana.

Concurentul a precizat că a ales cântecul pentru că îi e foarte dor de mama lui, care nu a putut fi alături de el pentru că are probleme de sănătate și a suferit o intervenție chirurgicală.

„Te simt mult prea emotiv pentru genul ăsta de concurs și mi-aș face griji pentru tine în continuar ecumva. Am senzația că ai fi copleșit de ceea ce s-ar putea întâmpla. Nu știu dacă ți-aș da un scaun.

„Sunt pe aceeași felie cu Delia, nici eu nu știu dacă ți-ar putea da Ștefan un scaun în această seară”. Ulterior Florin Ristei a precizat că scena de la X Factor „te mănâncă” dacă ești nesigur, însă îl consideră pe Cătălin un tânăr cu potențial.

„Pentru că am început lucrul ăsta cu Petru, măresc și miza cu ocazia asta și o să-i fac pe cei care vin să fie mai motivați. Eu consider că toți cei care țin cont de ce am discutat și care sunt cinstiți față de ei merită șansa unei experiențe. Ai ținut cont de ce ți-am spus eu. Pentru faptul că ți-ai depășit condiția te rog frumos să iei loc pe scaun”.

Ștefan Bănică și-a dorit să-i ofere experiența lui Cătălin de a primi un scaun, considerând că această experiență îl va ajuta în viața.

Cine este Cătălin Andrei Budea de la X Factor sezon 10

Cătălin Andrei Budea are 19 ani și este din Baia Mare, dar de un an locuiește în Cluj. Studiază asistență socială acolo și spune că iubește orașul.

”Am și un job part time, sunt lider în relații cu clienții și specialist în ospitalitate. Încerc să fac experiența un pic mai frumoasă în restaurantul unde lucrez.”, a explicat Cătălin.

Concurentul ar fi trebuit să fie însoțit de mama lui, însă aceasta are probleme de sănătate și nu a putut fi prezentă.

”Mama are o afecțiune în acest moment. Face un tratament dur și, din păcate, nu a putut să fie alături de mine. A fost toată viața alături de mine, iar acum a venit momentul meu să o fac mândră și să o ajut în continuare”, a spus Cătălin Andrei Budea.

