X Factor 2021, 1 octombrie. Cătălin Andrei Budea a făcut show în preselecții cu piesa Amnesia, din repertoriul lui Roxen

X Factor 2021, 1 octombrie. Robert Reamzey a făcut show cu o interpretare originală a piesei Take Me To Church: ”Ești nebun”

Robert Reamzey a fost o adevărată apariție la X Factor 2021. Cu un tip de dezinvoltură, care-l diferențiază de concurenții talentați care au pășit în fața celor patru jurați, tânărul a reușit să obțină trei de DA, dar și încrederea lui Florin Ristei, care crede că acesta va fi un artist apreciat în doar câțiva ani.

Vineri, 01.10.2021, 20:57