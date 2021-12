X Factor 2021, 3 decembrie. Edson D’Alessandro a uimit juriul cu talentul lui și a emoționat cu povestea sa

Edson D’Alessandro i-a uimit pe jurați cu talentul său, dar și cu povestea de viață. În audiții tânărul a obținut 4 de „Da”, iar în Bootcamp a transmis o emoție profundă cu piesa pe care a interpretat-o.

Înainte de a-și începe prestația tânărul și-a spus povestea de viață. Edson D’Alessandro a fost abandonat pe străzi de părinții lui naturali din Brazilia, iar primii ani de viață au fost foarte grei. „Viața nu a fost blândă cu mine. Am mâncat tot ce puteam găsi pe jos”, a spus tânărul.

A ajuns la orfelinat, iar apoi a fost adoptat de doi oameni buni din Italia, iar viața lui s-a transformat.

Edson D’Alessandro a cântat piesa „Il mare calmo della sera” în BOOTCAMP X Factor sezon 10

Înainte de a începe să cânte, Loredana i-a mărturisit că se bucură pentru întorsătura fericită pe care a luat-o viața lui. „Ai avut o viață dificilă până atunci. E un noroc, e o șansă fantastică (n.r. faptul că a fost adoptat). Ești un caz fericit”, i-a spus Loredana TÂnărului.

Pe scena Bootcamp-ului sezonului 10 de X Factor Edson D’Alessandro a interpretat melodia „Il mare calmo della sera” de la Andrea Bocelli. „El spune o poveste”, au comentat colegii din culise, impresionați fiind de momentul lui Edson D’Alessandro.

Citeșt eși: X Factor 2021. Ce se întâmplă în Bootcamp și cum ajung concurenții în grupele celor 4 jurați. Desfășurarea Duelurilor și Finala

Jurizare Edson D’Alessandro la X Factor 2021 în BOOTCAMP

„Edson, cânți foarte bine, ai un timbru mișto, ai o întindere bună și control al timbrului foarte bun”, a spus Florin Ristei.

„Ai creat un moment foarte bun. Iubești muzica, se vede asta, se simte, cred că o să ai parte de acel scaun”, a spus Delia.

„Vocea ta este impresionantă. Părinții tăi investesc în tine”, a spus Loredana.

„Edson, m-ai surprins plăcut. Pentru cum ai cântat, pentru faptul că ai transmis, ia un loc. Stai și bucură-te de această experiență”, a fost decizia lui Ștefan Bănică.

Cine este Edson D'Alessandro de la X Factor 2021

Edson D'Alessandro, din Italia, mai exact din Napoli, este italo-brazilian și a venit la X Factor pentru a-și arăta talentul: “Este un X Factor frumos și îmi place să fiu în joc”. Edson D'Alessandro are în floarea vârstei, are 24 de ani și deși are muzica în sânge, în viața de zi cu zi muncește ca motostivuitorist. Acesta este bărbat în toată firea, logodit și cu un job stabil.

“În viața de zi cu zi lucrez. Unt motostivuitorist și conduc un stivuitor mare. Locuiesc cu mama și cu tata. Cu femeile stau bine. Eu iubesc o singură femeie și gata. Sunt logodit. Sper să ajung la inimile oamenilor cu muzica mea”, spunea în preselecții Edson D'Alessandro.

În spatele zâmbetului și a stăpânirii de sine este, însă, o poveste care i-a marcat existența.

“M-am născut în Brazilia. Când aveam 4 ani mi-am pierdut mama și tatăl și am stat pe stradă înfometat și înconjurat de sărăcie. Așa că eram singur, fără nimeni și fără nimic. Am stat pe stradă aproximativ 4 ani, în Brazilia. A fost greu pentru că eram mic, așa că a trebuit să dorm în băile publice, pe stradă. Imaginați-vă un copil mic care stă pe stradă”, povestea Edson D'Alessandro.

Însă povestea vieții lui s-a schimbat atunci când o familie și-a deschis brațele să îl primească:

“Dar acum am mamă și tată, sunt italieni, care mă iubesc foarte mult. Mi-au dat o viață nouă. Mulțumesc lui Dumnezeu (...). Dar acum sunt aici, sunt salvat. (...). Eu mereu am spus: nu toți ne naștem norocoși”, spunea Edson D'Alessandro.

Despre sezonul 10 X Factor. Unde poți urmări toate edițiile X Factor 2021

De zece ani, prezentatorii X Factor, Răzvan și Dani, au străbătut țara în lung și în lat pentru a găsi factorul X, iar în 2021 au pregătit și mai multe surprize pentru cei de acasă, dar și pentru jurații Loredana, Ștefan Bănică, Delia și Florin Ristei.

Pe parcursul celui de-al zecelea sezon, fanii X Factor vor avea ocazia să își exprime preferințele față de concurenți chiar în timpul reprezentației acestora, prin intermediul aplicației Antena 1.

La finalul fiecărei prestații, cei de acasă vor putea vedea pe Antena 1 rezultatul interacțiunilor și vor afla, astfel, dacă au fost sau nu pe aceeași lungime de undă cu jurații X Factor.

Emoția este la înălțime, la fel și ambiția celor patru jurați, care știu de la începutul sezonului ce grupe vor pregăti. Anul acesta, Loredana are categoria Mixt, Delia coordonează Grupurile, Ștefan Bănică se ocupă de Băieți, iar Florin Ristei de Fete.

Împreună cu Ilona Brezoianu, telespectatorii pot să pășească în culisele emisiunii. eXtra Factor vine cu episoade noi, exclusive, disponibile pe a1.ro și Antena PLAY.

În sezonul 10, fanii celui mai tare talent show au ocazia să simtă că fac parte din spectacolul toamnei și pe a1shop.ro. Cei de acasă vor putea găsi o serie limitată de tricouri cu designuri inspirate din universul XFactor, în exclusivitate pe a1shop.ro, platforma de pe care pot achiziţiona produse utile create pentru fanii celor mai urmărite emisiuni ale staţiei!