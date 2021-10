X Factor 2021, 8 octombrie. Edson D'Alessandro i-a emoționat pe jurații cu interpretarea melodiei Hallelujah, dar și cu povestea

X Factor 2021, 8 octombrie. Larisa Olaru a interpretat piesa Call Out My Name și a surprins jurații la primele note

Larisa Olaru a interpretat pe scena X Factor 10 melodia Call Out My Name, de The Weeknd. Concurenta a reușit să îi impresioneze pe jurați în preselecțiile X Factor 2021, deși a început timid. Cum s-a descurcat și câți de “DA” a primit.

Vineri, 08.10.2021, 22:33