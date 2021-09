X Factor 2021, 6 septembrie. Alexandru Mailat, interpretarea piesei Runnin' cu care a impresionat juriul

Alexandru Mailat a reușit să îi emoționeze pe cei 4 jurați. Acesta a interpretat o piesă dificilă într-un registru personal, iar rezultatul a fost felicitat de aceștia.

X Factor, 6 septembrie. Interpretarea lui Alexandru Mailat a piesei Runnin' cu care a emoționat publicul și juriul

Alexandru Mailat a venit la X Factor alături de iubita sa Dana, dar și de mama sa care poartă același nume ca și al partenerei de viață și amândouă îi susțin enorm de mult.

Acesta a urcat pe scenă încrezător și a interpretat o piesă într-un stil foarte personal, total diferit față de piesa originală. Jurații au fost impresionați de calitățile sale vocale și i-au transmis mai multe impresii.

Alexandru Mailat a primit 3 voturi de DA și un vot de NU, însă are multe șanse să intre în grupurile juraților.

Jurizare Alexandru Mailat de la X Factor 2021, 6 septembrie

Alexandru Mailat a reușit să surprindă juriul cu timbrul său special. Loredana a ales să-i dea un vot de NU de teama că vor apărea voci care o vor atrage la fel de mult și atunci va putea decide mai bine.

„Surpirnzător, cine ar fi crezut că un băiat fără experiență pe scenă poate să cânte atât de bine. Ai cântat foarte precis, foarte bine. Ai un timbru foarte plăcut, cald, prezent. Sincer nu m-am așteptat”, spune Loredana.

„Din nou îmi pare rău că nu am eu grupa asta. Că e ușor de lucrat cu voi. Ai cântat corect, în concordanță cu instrumentalul ales. Ai un DA”, a spus Florin Ristei.

„Wow, deci am auzit un timbru plăcut, bine așezat, răspunsul meu pentru tine este DA”, spune Ștefan Bănică.

„Să știi că ai un DA și din partea mea”, spune Delia.

„Alex, nu vreau să mă grăbesc ca fata mare la măritat. Am învățat în viața că trebuie să think twice. Ideea e că ai 3 de DA, ești pe val. Ai mai multe opțiuni, dar lasă-mă să văd ce cărți mai am. În seara asta îți dau un NU, dar e un NU pozitiv”, a fost votul Loredanei.

„Nu are nimic, aia e”, a fost reacția concurentului.

„Nu aș fi putut să-i dau al patrulea DA. ești prea necopt muzical și mai bine stăm așa în stand by”, a fost explicația Loredanei.

Cine este Alexandru Mailat de la X Factor, 6 septembrie

Alexandru Mailat lucrează într-o agenție pe partea de control, el verifică ceea ce angajații au lucrat și indetifică problemele care pot apărea.

„Mă numesc Alexandru Mailat, am 27 de ani și am venit la X Factor cu mama și iubita mea. Îmi imaginz cum este să fii pe o scenă, singur, și să ai mii de oameni în fața ta care au venit doar pentru tine. Mi se pare incredibil”, a dezvălui Alexandru Mailat.

„Sunt tot ce fac agenții de vânzări, eu mă ocup de verificarea lor. Sper să vă placă”, a spus Alexandru Mailat.

Despre sezonul 10 X Factor

Jurații Loredana, Ștefan Bănică, Delia și Florin Ristei vor avea parte de concurenți și spectacol de zece, iar emoțiile îi vor ține cu sufletul la gură atât pe ei, cât și pe cei de acasă. În acest sezon, cei 4 jurați au primit câte o echipă: Delia va coordona Grupurile, Ștefan Bănică va coordona Băieții, Loredana va avea categoria Mixt, iar Florin Ristei va avea echipa de Fete.

Pe parcursul celui de-al zecelea sezon, fanii X Factor vor avea ocazia să își exprime preferințele față de concurenți chiar în timpul reprezentației acestora, prin intermediul aplicației Antena 1.

La finalul fiecărei prestații, cei de acasă vor putea vedea pe Antena 1 rezultatul interacțiunilor și vor afla, astfel, dacă au fost sau pe aceeași lungime de undă cu jurații X Factor.

