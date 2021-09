X Factor 2021, 6 septembrie. Jacqueline Crăciun a reușit să-i convingă pe jurați cu a doua piesă „Scared to be lonely”

Jacqueline Crăciun a făcut o impresie bună la X Factor 2021 cu o a doua piesă pe care a cântat-o. Deși era sigură pe prima variantă, juriul nu a fost convins și a cerut să cânte a doua piesă pentru a ști dacă are calitățile necesare pentru această competiție.

X Factor 2021, 6 septembrie. Jacqueline Crăciun a reușit să convingă juriul cu cea de-a doua piesă cântată

Jacqueline Crăciun a venit foarte sigură pe ea la X Factor, însă juriul nu a fost convins de la prima piesă interpretată, așa că i-au cerut fetei de doar 16 ani să cânte și piesa cu numărul doi. A fost oprită doar după câteva secunde.

Dacă pentru prima piesa ea a ales să cânte în franceză, lucru care i-a pus piedici, pentru piesa a doua lucrurile au stat total diferit, alegând să cânte în limba engleză, o piesă de la Dua Lipa - Scared to be lonely. Prima piesa în franceză, interpretată de Patricia Kaas, i-a creat dificultăți.

Juriul a fost impresionat de abilitățile sale vocale și au recompensat-o cu 3 voturi de DA.

Jurizare Jacqueline Crăciun de la X Factor 2021

„Te-am oprit că ai cântat o piesă bătrânicioasă. Trebuia să aduci o altă energie”, a spus Ștefan Bănică.

„Eu fac comparație cu anul trecut și am avut de lucrat cu grupuri sudate, nu cred că ai loc în grupa mea și de asta îți dau un Nu”, a fost votul lui Florin Ristei.

„Ai potențial, ești mișto. Pentru piesa număul 1 NU, pentru piesa 2 ai un Da”, a spus Ștefan Bănică.

„Ești mult mai fluidă în engleză și e păcat să îți pui piedici. Eu vreau să te mai văd, de aceea eu îți voi da un DA”, a votat Loredana.

„Scumpa, iubita, frumoasa, vreau să fac un grup de fete tinere și frumoase. Din partea mea ai un DA”, a fost votul Deliei.

Cine este Jacqueline Crăciun de la X Factor

Jacqueline Crăciun a participat la mai multe competiții înternaționale, unde a primit premii importante.

„Numele meu este Jaqueline Alesia Crăciun, am 16 ani și sunt din Craiova. Muzica este pasiunea mea. Faptul că am un nume franțuesc a ajuns să fie o semnătură pentru mine deoarece piesele in franceza sunt cele pe care le cânt cel mai des. Pasiunea mea pentru muzica francofonă a început acum 2 sau 3 ani când am participat la Baia Mare, la un concurs și am fost singura care a obținut premiul al 2-lea”, a fost prezentarea concurentei.

„Am venit cu mama mea. Are emoții mai mari decât mine, îi tremură mâinile. Da, am ceva experiență eu. Am mai cântat pe o scenă din America, am luat medalia de argint în Los Angeles la un concurs mondial de talente. Am văzut că a apărut reclamă și am primit răspuns că am fost acceptată și am plecat în America. Am avut șansa să fac o oră de canto cu un vocal coach de la Voice of America care a fot în backing vocals la Michal Jackson”, a mai precizat ea.

Despre sezonul 10 X Factor

Jurații Loredana, Ștefan Bănică, Delia și Florin Ristei vor avea parte de concurenți și spectacol de zece, iar emoțiile îi vor ține cu sufletul la gură atât pe ei, cât și pe cei de acasă. În acest sezon, cei 4 jurați au primit câte o echipă: Delia va coordona Grupurile, Ștefan Bănică va coordona Băieții, Loredana va avea categoria Mixt, iar Florin Ristei va avea echipa de Fete.

Pe parcursul celui de-al zecelea sezon, fanii X Factor vor avea ocazia să își exprime preferințele față de concurenți chiar în timpul reprezentației acestora, prin intermediul aplicației Antena 1.

La finalul fiecărei prestații, cei de acasă vor putea vedea pe Antena 1 rezultatul interacțiunilor și vor afla, astfel, dacă au fost sau pe aceeași lungime de undă cu jurații X Factor.

