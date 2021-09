X Factor 2021, 6 septembrie. Mirela Bogasieru a surprins juriul cu o interpretare inedită a piesei Blue Jeans

Mirela Bogasieru a reușit să îi convingă pe jurați să îi ofere 4 voturi de DA după ce a interpretat cu grație piesa Blue Jeans cântată de Lana del Rey. Juriul a rămas profund impresionat.

X Factor 2021, 6 septembrie. Mirela Bogasieru, interpretarea de grație a piesei Blue Jeans cu care a creat o atmosferă de concert

Mirela Bogasieru a surprins pe toată lumea prin aspectul și ținuta ei. Deși a zis că este venită dintr-o altă țară, jurații s-au lămurit imediat cum stătea treaba. Mirela Bogasieru a interpretat impecabil piesa Blue Jeans atât cu glasul ei, cât și la chitară, iar vocea i s-a armonizat perfect cu instrumentul.

Timidă de fel, Mirela a explicat cum a făcut pasul de a-și îndrepta inima către religia islamică, iar imediat după, a urcat pe un scaun și a cântat o piesă acompaniată de ea însăși la chitară.

Juriul a fost impresionat de abilitatea sa vocală, iar cei patru jurați au ținut să-i transmită câteva impresii pozitive. Ea a cântat toată piesa cu ochii închiși, explicând faptul că așa poate ea să se conecteze mai ușot cu versurile.

Jurizare Mirela Bogasieru la X Factor 2021, 6 septembrie

Mirela Bogasieru a primit 4 voturi de DA de la jurații care au fost impresionați de abilitățile sale vocale.

„Am decis să nu fac acest moment să țină de relgiie și am ales un cântec drag”, spune concurenta înainte să înceapă să cânte.

Citește și: Delia are parte de doză dublă de energie la filmările X Factor, sezonul 10

Ce au spus jurații după ce au auzit-o cântând:

„Ce surpriză, măi, ești foarte talentată, extrem de fină, de pricepută. Atmosfera creată a fost una de concert. Ești superbă. felicitări, bravo. Ai cântat dumnezeiește”, a fost reacția Deliei.

„Nu e simplu să cânți în același timp și la un instrument și cu vocea. Tu ai făcut-o cu mare grație, foarte frumos și o engleză foarte bună. Accent perfect”, a spus Loredana.

„Interpretarea foarte bună, trebuie să știi că te vor privi și niște oameni la tv și trebuie să le transmiți și lor la un moemnt dat”, a spus Florin Ristei.

„Ce am auzit mi-a plăcut foarte tare. Îmi place timbrul tău, răspunsul meu este DA!”, a fost votul lui Ștefan Bănică.

Citește și: Loredana începe încrezătoare X Factor 10: ”Am o echipă trăznet și o spun fără să am nici cea mai mică teamă!”

„Votul meu este clar - DA”, a spus Delia.

„Ești altcvea in acest show și pentru asta voi spune DA”, a fost votul Loredanei.

„Pentru că i-ar plăcea Deliei să rămâi o opțiune pentru grupurui dar și pentru că eu te-aș vrea în echipă eu îți dau un DA, ai 4 de DA ne vedem în Bootcamp”, a fost votul lui Florin Ristei.

„Nu mă așteptatm - 4 de DA. Nici în cele mai îndrăznețe vise ale mele nu m-aș fi gândit”, a fost reacția concurentei.

Cine este Mirela Bogasieru de la X Factor

Venită din Rpeublica Moldova, Mirela a reușit să surprindă juriul de la X Factor cu o interpretare superbă.

„Am 19 ani și vin din Syria. Glumeam, sunt din Republica Moldova. Acum un an și câteva luni am acceptat islamul ca religie, a răspuns la întrebările mele. Aveam aproape 17 ani și din curiozitatea am citit Coranul. Am vrut să citesc pentru cultura mea, am fost atrasă.

Sunt absolventă a colegiului financiar bancar din Chișinău. Nu șitu ce caut la ecnonomie când aveam un spectru larg. A fost o decizie de moment”, spune ea.

Despre sezonul 10 X Factor

Jurații Loredana, Ștefan Bănică, Delia și Florin Ristei vor avea parte de concurenți și spectacol de zece, iar emoțiile îi vor ține cu sufletul la gură atât pe ei, cât și pe cei de acasă. În acest sezon, cei 4 jurați au primit câte o echipă: Delia va coordona Grupurile, Ștefan Bănică va coordona Băieții, Loredana va avea categoria Mixt, iar Florin Ristei va avea echipa de Fete.

Pe parcursul celui de-al zecelea sezon, fanii X Factor vor avea ocazia să își exprime preferințele față de concurenți chiar în timpul reprezentației acestora, prin intermediul aplicației Antena 1.

La finalul fiecărei prestații, cei de acasă vor putea vedea pe Antena 1 rezultatul interacțiunilor și vor afla, astfel, dacă au fost sau pe aceeași lungime de undă cu jurații X Factor.

Pregătește-te de spectacol! Abonează-te la AntenaPlay și vezi înreg sezonul X Factor.