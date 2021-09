X Factor sezonul 10, 10 septembrie 2021: Leyla Salman - One And Only

În sezonul 10 de la X Factor, din 10 septembrie 2021, Leyla Salman a urcat pe scena X Factor foarte emoționată, dar încrezătoare că momentul ei va fi unul impresionant. Frumoasa concurentă a început să cânte melodia One And Only a solistei Adele, cucerind iremediabil jurații X Factor cu vocea ei puternică.

Vineri, 10.09.2021, 13:05