X Factor sezonul 10, 24 septembrie 2021. Betty Iordăchescu - All Of Me - John Legend

În sezonul 10 de la X Factor, din 24 septembrie 2021, Betty Iordăchescu a interpretat piesa All Of Me - John Legend. Jurații X Factor au avut parte de o surpriză impresionantă când au văzut-o pe Betty Iordănescu. Tânăra cântăreață a participat la concursuri internaționale, la care a fost premiată. Deși are doar 15 ani, aceasta a reușit să-i emoționeze pe jurați cu o interpretate impecabilă a piesei „All of me” de la John Legend.

Vineri, 24.09.2021, 17:25