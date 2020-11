Alexandra Căpitănescu are doar 16 ani, dar toate ingredientele unui adevărat star. Scena X Factor a fost doar a sa

Alexandra Căpitănescu a interpretat pe scena X Factor piesa Am I The One și toată lumea a fost numai a ei. A fost acompaniată pe toată durata prestației de ropote de aplauze, lucru care i-a dat și mai multă forță să demonstreze ceea ce poate: "Pe scenă a fost uragan, mi-a plăcut de ea", a spus Răzvan Simion.

A primit sfaturi prețioase de la Loredana, iar Ștefan Bănică a spus despre ea că este ca o "bombiță cu ceas."