Ana Maria Ioana a impresionat cu sensibilitatea ei la X Factor. Cum sună ”I'll Take Care Of You” în versiunea sa

Iar alegerea ei muzicală pare să confirme acest lucru. A optat pentru I'll Take Care Of You, iar sensibilitatea arătată i-a impresionat pe jurații X Factor. Nici publicul nu a rămas indiferent, la refren a izbucnit în urale.

Florin Ristei, Delia, Loredana și Ștefan Bănică au aplaudat-o în picioare pe Ana Maria. Întrebată în ce echipă își dorește să ajungă, ea a mărturisit că preferă să colaboreze cu una dintre cele două jurate.

Vezi momentul Anei Maria Ioana de la X Factor 2020: