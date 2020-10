Andreea Fabri, moment unic pe scena X Factor. Delia: "A sunat ca un instrument!"

Concurenta a pregătit ceva special pentru X Factor. A ales să riște și să interpreteze piesa She Taught Me To Yodel, iar jurații au fost încântați de alegerea ei.

La finalul prestației, Florin Ristei și Delia s-au ridicat în picioare și au felicitat-o pe adolescentă.

”În acest corp au tău există un instrument senzațional, pe care îl folosești la capacitate maximă. Cred că ți s-ar potrivi bine și country pentru că ai trecerile specifice pentru asta. Bravo”, i-a spus Delia.

