Delia și Florin Ristei, jurați în noul sezon „X Factor”, au o colecție impresionantă de tatuaje! Galerie foto

Printre tatuajele pe care Delia și le-a făcut corp se numără o îngheţată la cornet şi o pasăre colorată pe braţ, o mandală pe încheietura mâinii drepte, cuvântul „femme' pe încheietura mâinii stângi, un dreamcatcher pe umărul stâng, dar şi un pistol acoperit de trandafiri, pe glezna dreaptă.

Și Florin Ristei a recurs la câte un tatuaj în momente cheie, după cum mărturisește chiar el. „Primul tatuaj este un desen Maori, care integrează câteva instrumente muzicale la care știe să cânt, altul este cu și despre Fantoma de la Operă, iar cel cu bufnița l-am făcut într-un moment în care am simțit că am mai depășit o etapă spirituală, ea simbolizând înțelepciune. Toate tatuajele mele sunt dintr-o anumita perioada a vieții, și marchează chestii pe care eu le consider importante. Dupa pandemie am avut un gând de tatuaj nou, însă am ajuns doar să umplu mâna deja desenată, pentru care era încă un proiect neterminat”, a spus Florin Ristei.

Sezonul X Factor cu numărul nouă va avea premiera vineri, 11 septembrie, de la ora 20.30, la Antena 1, și aduce nu doar muzică de neoprit, ci și multe reguli noi, pe care concurenții sunt pe cale să le descopere.

Două nume noi, Loredana Groza și Florin Ristei își vor ocupa locurile la masa juraților alături de Delia și Ștefan Bănică, iar Răzvan Simion și Dani Oțil revin în calitate de prezentatori pe scena X Factor. Totodată, în timp ce Ștefan Bănică, Loredana, Delia și Florin Ristei vor căuta factorul X în cel de-al nouălea sezon, cei de acasă vor intra în culisele emisiunii cu ajutorul actriței Ilona Brezoianu, în cadrul unei producții care va fi difuzată exclusiv online.