Ilinca Dinu are doar 14, dar vocea ei este atât de mare. Prestația care i-a adus 3XDA

Ilinca Dinu a ales piesa Am I The One pentru a-i impresiona pe cei 4 jurați. După prestația sa muzicală, concurenta a primit ropote de aplauze, iar din culise Răzvan Simion a exclamat: "Ce categorie are Ștefan. Ce categorie are anul acesta."

Loredana: "Ilinca, ai cântat cu pasiune. Ai o voce puternică, iar piesa nu este deloc ușoară."